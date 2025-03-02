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تحدوا أمريكا.. زعماء دول أعلنوا دعمهم لـ زيلنسكي بعد مشاداة ترامب

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الأحد، 02-03-2025 03:02 م

 

أعرب عدد من القادة الأوروبيين عن دعمهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ معركة أوكرانيا ضد روسيا دفاع عن الديمقراطية" مؤكدا أن بلاده ستستمر في الوقوف إلى جانب كييف.

وكتب ترودو على منصة إكس "روسيا غزت أوكرانيا بشكل غير قانوني وغير مبرر. وعلى مدى 3 سنوات، قاتل الأوكرانيون بشجاعة ومرونة. إن معركتهم من أجل الديمقراطية والحرية والسيادة مهمة بالنسبة إلينا جميعا".

 

أستراليا

 

كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم السبت أن بلاده "ستقف إلى جانب أوكرانيا" طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أن "الشعب الأوكراني لا يقاتل من أجل سيادته الوطنية فحسب، بل أيضا من أجل تأكيد احترام القانون الدولي".

 

 

 

المفوضية الأوروبية

 

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على منصة "إكس"، في إشارة إلى زيلينسكي: "كرامتك اليوم هي تكريم لشجاعة الشعب الأوكراني. كن قوياً وشجاعاً. أنت لست وحيداً أبداً، عزيزي الرئيس".

 

فرنسا

 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الولايات المتحدة وأوروبا، كانتا محقتين في مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

 

وحث ماكرون في بيان، الولايات المتحدة على البقاء إلى جانب الأوكرانيين، الذين قال إنهم "يقاتلون من أجل كرامتهم واستقلالهم وأطفالهم وأمن أوروبا".

بريطانيا

 

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن كير ستارمر "يحتفظ بدعمه الثابت لأوكرانيا، وسيعمل على إيجاد طريق نحو سلام دائم، قائم على السيادة والأمن لأوكرانيا".

ألمانيا

 

من جانبه، قال فريدريش ميرتس، الذي من المقرر أن يصبح مستشار ألمانيا القادم بعد انتخابات البلاد هذا الأسبوع، في بيان موجه إلى زيلينسكي إن بلاده ستقف وراء أوكرانيا "في الأوقات الجيدة والصعبة".

 

هولندا

 

وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على "إكس": "عزيزي زيلينسكي، أيها الأصدقاء الأوكرانيون الأعزاء، لستم وحدكم".

 

إيطاليا

 

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حليفة ترمب، قالت إن "الانقسام لن يناسب أحداً"، ودعت في بيان، الزعماء في أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى الاجتماع لمناقشة "التحديات الكبرى، بدءاً من أوكرانيا".

وشهد لقاء ترامب زيلينسكي، في البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، أجواءً متوترة، حيث دخل الرئيسان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض، دون التوقيع على اتفاق كان مقررا بشأن منح الولايات المتحدة نصيبا من المعادن النادرة التي تمتلكها أوكرانيا مقابل المساعدات التي قدمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى كييف.

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