الإثنين 30 ديسمبر 2024
توقيت مصر 16:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يترقب قرار اليوم.. سعر الأخضر أمام الجنيه المصري في البنوك

عريس يطلب فسخ عقد الزواج في الصباحية: مطلعتش عذراء وصدمتني باعترافها

ترفع دعوى لخلع زوجها: لاقيته مخبي واحدة في الحمام

أحدهما مصري.. أحمد الشرع يعين قياديين غير سوريين في قيادة الجيش

قفزة كبيرة مفاجئة في سعر الدواجن لتصل إلى هذا السعر

إصابة نتنياهو بالسرطان.. ونقله إلى مكان محصن تحت الأرض

قاعدين على الأنتريه في حالة تيبس.. العثور على عروسين بمتوفين بأكتوبر

استدرج زوجته في غرفة بمنزل والدها بحجة التفاهم.. سعودي يرتكب جريمة بشعة

كويتي أنهى حياة فتاة ودفنها في فناء المنزل.. ما حدث بعد شهرين مفاجأة

بريطانيا تصدم زوجة بشار الأسد بقرار جديد

بريطانيا تصدم زوجة بشار الأسد بقرار جديد

Capture
ا
الإثنين، 30-12-2024 10:44 ص

 

قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن حكومة بلادها لن تسمح لأسماء الأسد بالعودة إلى البلاد، لأن القرار لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية.

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن زوجة الهارب بشار الأسد، التي تعاني من مرض خطير، مُنعت من العودة إلى بريطانيا لتلقي العلاج من السرطان بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها.

وبحسب الصحيفة البريطانية، لن تتمكن أسماء الأسد، 49 عاماً، من العودة إلى موطنها لندن بدون وثائق سفرها الرسمية، وسط تقارير تفيد بأنها مريضة بشدة بسرطان الدم ولديها فرصة 50-50 فقط للبقاء على قيد الحياة.

يأتي ذلك بعد أن غادر والدها طبيب القلب الشهير فواز الأخرس عيادته في هارلي ستريت فيما يبدو أنها محاولة لرعاية ابنته التي فرت إلى روسيا بعد سقوط نظام زوجها.

إقرأ ايضا

67722e7f4c59b75f7a5953fd

أحدهما مصري.. أحمد الشرع يعين قياديين غير سوريين في قيادة الجيش

طط

إصابة نتنياهو بالسرطان.. ونقله إلى مكان محصن تحت الأرض

Capture

استدرج زوجته في غرفة بمنزل والدها بحجة التفاهم.. سعودي يرتكب جريمة بشعة