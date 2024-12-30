بريطانيا تصدم زوجة بشار الأسد بقرار جديد

قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن حكومة بلادها لن تسمح لأسماء الأسد بالعودة إلى البلاد، لأن القرار لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية.

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن زوجة الهارب بشار الأسد، التي تعاني من مرض خطير، مُنعت من العودة إلى بريطانيا لتلقي العلاج من السرطان بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها.

وبحسب الصحيفة البريطانية، لن تتمكن أسماء الأسد، 49 عاماً، من العودة إلى موطنها لندن بدون وثائق سفرها الرسمية، وسط تقارير تفيد بأنها مريضة بشدة بسرطان الدم ولديها فرصة 50-50 فقط للبقاء على قيد الحياة.

يأتي ذلك بعد أن غادر والدها طبيب القلب الشهير فواز الأخرس عيادته في هارلي ستريت فيما يبدو أنها محاولة لرعاية ابنته التي فرت إلى روسيا بعد سقوط نظام زوجها.