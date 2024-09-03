السعودية.. أمر ملكي مفاجئ بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود، أمرا ملكيا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس
والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداءً من 1 / 3 / 1446هـ:
1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ــ رئيساً.
2 ـ الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
3 ـ الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
4ـ الشيخ الدكتور / عبدالله بن عبدالمحسن بن
عبدالرحمن التركي.
5 ـ الشيخ / عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.
6 ـ الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.
7 ـ الشيخ الدكتور / محمد بن عبدالكريم بن
عبدالعزيز العيسى.
8 ـ الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.
9ـ الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر بن عبدالعزيز
الشثري.
10ـ الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد
الكلية.
11ـ الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.
12ـ الشيخ / محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.
13ـ الشيخ الدكتور / يوسف بن محمد بن عبدالعزيز
بن سعيد.
14ـ الشيخ الدكتور / محمد بن محمد المختار بن
محمد مزيد.
15ـ الشيخ الدكتور / جبريل بن محمد بن حسن
البصيلي.
16ـ الشيخ الدكتور / عبدالسلام بن عبدالله بن
محمد السليمان.
17ـ الشيخ الدكتور / غالب بن محمد بن أبو
القاسم حامظي.
18ـ الشيخ الدكتور / سامي بن محمد بن عبدالله
الصقير.
19ـ الشيخ الدكتور / بندر بن عبدالعزيز بن سراج
بليله.
20ـ الشيخ / عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل
الشيخ مبارك.
21ـ الشيخ الدكتور / عبدالإله بن محمد بن أحمد
الملا.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة
لاعتماده وتنفيذه.
كما أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا بإعادة تكوين
مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ –
رئيسًا – والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 /
1446هـ:
1- معالي الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي
(نائب رئيس مجلس الشورى).
2- معالي
الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الاحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).
3- الدكتورة
/ ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير.
4- الدكتور/
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحديثي.
5 - الدكتور
ابراهيم بن محمد بن عبدالله القناص
6- المهندس
/ إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.
7 - الاستاذ
/ احمد بن سعد بن فهد الكريديس.
8 - الاستاذ
/ أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي.
9- الاستاذ
/ احمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى.
10- الاستاذ
/ احمد بن مبروك بن فرج الحجيلي.
11 - الدكتورة
/ اروى بنت عبيد بن حمود الرشيد.
12- الدكتور/
اسامه بن حسن بن ابراهيم عارف.
13- معالي
الاستاذ / اسامه بن عبد العزيز بن سعد الربيعة.
14- الاستاذ / اسامه بن ياسين بن احمد الخياري.
15- الدكتورة
/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.
16- الدكتورة
/ اشراق بنت علي بن أحمد رفاعي.
17- سمو
الأميرة الدكتورة / الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
18- الدكتورة / آمال
بنت يحي بن عمر الشيخ.
19- الدكتورة
/ أمل بنت طلعت بن محمود قطان.
20- الدكتورة
/ أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني.
21- الدكتورة
/ أميره بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.
22 - الدكتورة
/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.
23- الدكتور
/ باسم بن حمدي بن حامد السيد.
24 - اللواء / بدر بن
مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب.
25 - الدكتورة
/ بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد.
26 - الدكتور
/ بندر بن معيض بن مقعد البقمي.
27 -
الدكتور / تركي بن صالح بن عبدالله العواد.
28 - الدكتور
/ تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.
29 - الدكتورة
/ تقوى بنت يوسف بن محمد عمر.
30 - معالي الأستاذ /
ثامر بن نبيل بن عبدالاله نصيف.
31 - الدكتور
/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.
32 - الدكتور
/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.
33 - الدكتور / حمد
بن حسين بن محمد نامي بالحارث.
34 – الأستاذة
/ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.
35 – الدكتور
/ خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس.
36 - المهندس / خالد بن عبدالله بن محمد
البريك.
37 - معالي
الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.
38 - الأستاذ
/ خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف.
39 - الأستاذ
/ خالد بن ماجد بن سعود آل غرير.
40 - الاستاذ
/ خالد بن محمد بن عبدالله محمد ابو ملحه.
41 - الاستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله الزومان.
42 - الدكتور
/ خالد بن محمود بن عمر زبير.
43- الدكتورة
دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني.
44- الاستاذة
/ رائده بنت عبدالله بن راشد ابونيان.
45 - الدكتور
راشد ابن مسلط ابن عبدالله الشريف.
46 - الدكتورة
/ ريمه بنت صالح بن احمد اليحيا.
47 - الاستاذ
زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.
48 - الاستاذ
زياد بن معاشي بن ذوقان العطيه.
49 - الدكتورة
ساره بنت سليمان بن صالح قاسم.
50 - الدكتور/
سالم بن سيف بن سعد ال جربوع.
51
- المهندس / سالم بن علي بن محمد الشهراني.
52 - الدكتور/
سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع.
53 - الاستاذ
/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.
54 - الدكتور
/ سعد بن عبد الرحمن بن محمد العمري.
55 - معالي
الاستاذ/ سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني.
56 - الاستاذ/
سلام بن زكي بن عباس الخنيزي.
57 - الدكتور
/ سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.
58- اللواء/
صالح بن حمدان بن يحى الزهراني.
59 - الدكتور
/ صالح بن محمد بن صالح الشمراني.
60 - الدكتور
صلاح بن خالد بن خير الله الطالب.
61 - الدكتور
طارق بن سعيد بن هليل الشمري
62 - الاستاذ
/ طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه.
63 - الدكتورة
/ عائشة بنت حسن بن احمد زكري.
64 - الدكتورة
/ عائشه بنت علي بن محمد حنش عريشي.
65
- الدكتور / عادل بن سراج بن صالح ميرداد.
66 - الدكتور
/ عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.
67 - الدكتور
/ عاطف بن سعد بن عاطف الشهري.
68 - معالي
الدكتور / عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين.
69 - المهندس
/ عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري.
70 - اللواء
الركن الدكتور / عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.
71 - الاستاذ
/ عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم السكران.
72- الدكتور/
عبد الرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.
73 - الدكتور
/ عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.
74 - الدكتور
/ عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء.
75 - المهندس
/ عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.
76 - الدكتور
/ عبدالعزيز بن سلامه بن محمد الجلعود.
77 - المهندس
/ عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.
78 - الاستاذ
/ عبدالله بن احمد بن صالح ال طاوي.
79- الدكتور/
عبدالله بن سعد بن ابراهيم الوقداني.
80- الاستاذ
/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.
81ـ
الدكتور / عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.
82ـ الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن
النجار.
83 - معالي
الاستاذ / عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.
84 - الدكتور
/ عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.
85 - الاستاذ
/ عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.
86 - الدكتور
/ عبدالله بن نضال بن محمد عداس.
87 - الاستاذ
/ عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق.
88 - الدكتور
/ عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.
89- الاستاذ
/ عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.
90 - الدكتور
/ عطيه بن محمد بن عتيق العطوي.
91
- الاستاذ / عقلاء بن علي التركي العقلاء.
92 - الدكتور/
علي بن ابراهيم بن علي اللاحم.
93- الدكتور/
علي بن ابراهيم بن علي حامد الغبان.
94 - الدكتور/
علي بن سعد بن علي العلي.
95 - الاستاذ/
علي بن عائض بن قداح القحطاني.
96 - المهندس
/ علي بن عايض بن ظافر القرني.
97 - اللواء
/ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.
98 - الدكتور/
علي بن محمد بن سعيد الشهراني.
99- اللواء
الطيار الركن / علي بن محمد بن يحي العسيري.
100 - الدكتورة
/ عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل.
101- الفريق
/ عواد بن عيد بن عوده البلوي.
102 - الدكتور/
عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.
103- الدكتورة
غاده بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي.
104 - الاستاذ/
غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم.
105 - الدكتور
فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.
106
- الاستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.
107 - الدكتور
/ فهد بن حسن بن سعيد آل عقران.
108- سمو
الأمير / فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.
109 - معالي
الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.
110 - الدكتور
/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.
111 - المهندس
/ فهد بن عثمان بن منصور الكعيك.
112 - الاستاذ
/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده.
113 - الاستاذ
/ فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت.
114 - الدكتور
فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي.
115 - الدكتورة
لبنى بنت حسين بن راشد العجمي.
116 - الدكتورة
/ لطيفه بنت محمد بن عبدالعزيز العبد الكريم.
117- الدكتورة
/ ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا.
118 - الدكتور
/ متعب بن عايد بن طلع المطيري.
119 - الدكتور
/ مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي.
120 - الدكتور/
محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني.
121 - اللواء
الركن / محمد بن ابراهيم بن محمد العجاجي.
122 - الدكتور
/ محمد بن حسين بن محمد عشري.
123 - الاستاذ
/ محمد بن راشد بن ابراهيم الحميضي.
124- الأستاذ/
محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.
125 - الدكتور
/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي.
126 - الدكتور
/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.
127 - الدكتور
/ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح.
128 - الدكتور
/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل.
129 - الدكتور/
محمد بن علي بن خلوفه مباركي.
130 - الدكتور
/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.
131
- المهندس / مطلق بن الاسمر بن مفلح الشراري.
132 - الدكتور/
معتز بن طلعت بن محمد بخيت.
133- الدكتور/
معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني.
134 - الدكتورة
/ معيضه بنت معيض بن محمد الغامدي.
135 - الدكتور
/ مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني.
136 - الدكتورة
منى بنت عبد المحسن بن عبدالرحمن الفضلي.
137 - اللواء
/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.
138 - المهندس
/ مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري.
139- الاستاذ/
ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.
140 - الدكتور
/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.
141ـ الدكتورة / نجوى بنت عبد الكريم بن
عبدالله الغامدي.
142 - الدكتورة
/ نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير.
143 - معالي
الدكتور هاني بن محمد بن احمد ابوراس.
144 - الدكتور
هشام بن كمال بن محمد الفارس.
145 - الدكتورة
هند بنت ابراهيم بن عايض الخماش.
146 - الاستاذ وليد بن حسن بن محمدامين
عبدالشكور.
147 - الدكتور
وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى.
148 - الدكتور
/ ياسر بن عبد الرحمن بن محمود حافظ.
149 - الاستاذ
/ يحيى بن محمد بن ابراهيم المطرودي.
150 - الاستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله
التويجري.