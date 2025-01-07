الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجندي في معارك مع المقاومة شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

ولفت الجيش إلى أن القتلى هم ضابط وجندي من لواء "ناحال"، وقالت صحيفة "هآرتس" إن "مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع".

وقال في بيان: "خلال الحادثة التي سقط فيها النقيب إيتان يسرائيل شكنازي، سقط جندي آخر تم إخطار عائلته. لم يتم نشر اسمه بعد وسيتم نشره لاحقا. بالإضافة إلى ذلك، أصيب جنديان من الكتيبة 932، لواء ناحال، بجروح خطيرة".

ولفت الجيش إلى أنه تم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إخطار عائلاتهم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: "وصل عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب إلى 826 ضابطا وجنديا".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "سرايا القدس" أيضا "قصف مستوطنة سديروت وغلاف غزة برشقة صاروخية من موقع قرب تجمع لآليات العدو الصهيوني شمالي قطاع غزة"، كما أعلنت استهداف "دبابتي ميركافا صهيونيتين، بعبوتين ناسفتين شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي القطاع".