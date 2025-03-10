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الجيش الإسرائيلي يأسر جنديًا بالجيش اللبناني ويقتل آخر

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الإثنين، 10-03-2025 12:50 م

 

أفاد قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية أسرت جنديا في الجيش اللبناني بعدما أطلقت النار عليه قرب بلدة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.

في غضون ذلك، قال مراسل القناة، إن طيران الاستطلاع والمسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في أجواء قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الأحد، مقتل عسكري لبناني وإصابة شخصين آخرين، أحدهما بحالة "حرجة"، جراء اعتداءات إسرائيلية على بلدة كفركلا.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت القناة، بأن القوات الإسرائيلية تعمل على تحصين مواقعها في بلدة كفركلا، فيما أطلقت النار على رعاة الماشية وأصابت أحد المواطنين بالرصاص جنوب لبنان.

 

وقال المراسل إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفة هاون ورشقات رشاشة في محيط مكان تواجد عدد من رعاة الماشية في مزرعة بسطرة عندة أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان.

 

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار مستهدفا أحد المواطنين في كفركلا جنوب لبنان ما أدى إلى إصابته برصاصتين، وقد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة.

 

في غضون ذلك، عملت جرافة إسرائيلية على تعزيز تحصينات دشمة مستحدثة خارج الجدار الحدودي داخل الأراضي اللبنانية في كفركلا.

 

 

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