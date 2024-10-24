اختفى في ثوان.. كاميرا توثق لحظة إطلاق طيران الاحتلال قنبلة ذكية على برج في بيروت





وثقت الكاميرات، لحظة سقوط "قنبلة ذكية قوية" على أحد المباني في العاصمة اللبنانية بيروت قبل انفجارها وتسببها في انهيار البرج تماماً.

وأوضح فحص أجراه باحثون مستقلون في مجال الأسلحة، أن السلاح كان قنبلة موجهة، تعرف باسم قنبلة ذكية، تم إطلاقها من مقاتلة إسرائيلية.

ومن جهته، قال ريتشارد وير، باحث بارز في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن أجزاء الذيل والأنف تشير إلى أنه رأس حربي يزن 2000 رطل مزود بمجموعة توجيه إسرائيلية الصنع تعرف باسم "سبايس" (نظام توجيه ذكي ودقيق وفعال من حيث التكلفة).

جدير بالذكر شنت إسرائيل الغارة الجوية بعد 40 دقيقة من توجيه تحذير للسكان بإخلاء مبنيين في المنطقة، قالت إنهما يقعان بالقرب من مستودعات وأصول تابعة لحزب الله.







