إصابة مسئولة كبيرة في البيت الأبيض بكورونا

الإثنين، 05-10-2020
06:27 م
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا
المستجد، لكن دون أن تعاني من أية أعراض في الوقت الراهن.
وقالت ماكناني في بيان: "بعد سلبية عدد من الاختبارات، منذ يوم الخميس، أثبتت إصابتي بكوفيد-19 صباح يوم الاثنين بينما لم أعان من أية أعراض".
وأضافت أنها ستبدأ العزل الصحي، وأن الوحدة الطبية التابعة للبيت الأبيض لا تدرج أيا من أعضاء الصحافة على أنه كان لهم "اتصالات وثيقة" بها.
وأردفت: "علاوة على ذلك، لم يكن لدي أي علم بشكل قاطع بتشخيص هوب هيكس قبل عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض
، يوم الخميس"، في إشارة إلى مستشارة الرئيس التي تم الكشف عن نتائجها الإيجابية الخميس الماضي، قبل ساعات من إعلان إصابة ترامب
هو وزوجته.