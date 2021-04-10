السبت، 10-04-2021
12:00 م
فتحي مجدي
قال المحامي أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن النائب العام
أحال بلاغ
ه المقدم ضد الممثل محمد رمضان
إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في الاتهامات التي تقدم بها ضده على خلفية ظهوره في مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقوم بإلقاء الدولارات في حمام السباحة، عقب صدور حكم قضائي يلزمه بدفع 6 ملايين دولار لصالح الطيار أشرف أبواليسر.
وكتب مهران، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك: "النائب العام
يحيل بلاغ
ي ضد محمد رمضان
إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق برقم قيد ٦٤٤٣٤ فحص المكتب الفنى للنائب العام يتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء".
وكان رمضان نشر مؤخرًا، مقطع فيديو من داخل حمام السباحة، ظهر فيه وهو يلقي الدولارات في المياه، وذلك في أعقاب حكم المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع مبلغ ٦ ملايين جنيه كتعويض للطيار أشرف أبواليسر، عن الأضرار التي لحقت به، بسبب نشر لصورة داخل كابينة القيادة.
وطالب أبواليسر في الدعوى المقامة ضد رمضان، بتعويض نتيجة للأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها، بسبب صورة نشرها الأخير، على متن طائرة كان يقودها، قائلاً: "إنها تجربة لقيادة الطائرة".
وتعود الواقعة عندما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على تطبيق "إنستجرام"، فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشارك جمهوره "تجربته الأولى في قيادة الطائرات".
وعلى إثر ذلك، قررت هيئة الطيران المدني، سحب رخصة الطيار أبو اليسر مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحه للفنان بالتواجد والتصوير في قمرة قيادة الطائرة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.