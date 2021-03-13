حبس إبراهيم حسن عامين وكفالة 10 آلاف جنيهًا

السبت، 13-03-2021
03:27 م
قررت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية حبس إبراهيم حسن
مدير
الكرة بنادي الاتحاد السكندرى سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإصابته لشخص أثناء
قيادة السيارة بكورنيش الإسكندرية.
وقد قرر المستشار محمد عزت أبو الخير، رئيس نيابة أول الرمل
بالإسكندرية، إحالة قضية الكابتن إبراهيم حسن
، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري،
إلى محكمة الجنح، في القضية رقم 16139، على خلفية اتهامات تتعلق بإصابة شخصين، وإتلاف
ممتلكات عامة في حادث
مروري على طريق الكورنيش بالإسكندرية.
وتنازل أحد الضحايا عن القضية وتصالح مع حي شرق الإسكندرية،
بعدما دفع مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، بينما رفض المصاب الثاني التصالح.
يذكر أن نيابة الرمل أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل الكابتن
إبراهيم حسن
، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات،
إثر اتهامه بقطع طريق الكورنيش، وإصابة شخصين، وإتلاف ممتلكات عامة في حادث
مروري على
طريق الكورنيش بالإسكندرية.
وطلبت النيابة سؤال شهود العيان حول الواقعة، وتحريات المباحث،
وذلك على خلفية تسبب إبراهيم حسن
في حادث
تصادم أثناء قيادة سيارته سيارة بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية.
وتدخل رجال المرور لرفع سيارة إبراهيم حسن
، من موقع الحادث
بعد المعاينة ووصلت سيارة إسعاف لموقع الحادث
ونقلت لاعب الأهلي والزمالك الأسبق لأحد
المستشفيات القريبة.