القبض علي سائق بـ 20 طن حجارة ذهب من مرسي علم

الأربعاء، 04-11-2020
02:47 م
متابعات- أمينة عبد العال
ألقت قوات الأمن القبض علي سائق سيارة نقل لا يحمل رخصة قيادة لتحميله 20
طن من الأحجار المشتبه باحتوائها علي خام الذهب
.
و عقب مواجهة المتهم اعترف بتنقيبه غير المشروع عن خام الذهب
و أن الأحجار
المحملة علي السيارة من متحصلات التنقيب ، حسبما نشرت " اليوم السابع "
.
جدير بالذكر أن قوات الأمن ألقت
القبض علي السائق المتهم أثناء قيادته سيارة نقل محملة بالأحجار قادمة من مرسي علم
في اتجاه أدفو و تم تحرير محضر بالواقعة و أحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات .