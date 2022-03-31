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مقتل ممثل الـ«فيفا» والـ«كاف» في أحداث شغب مباراة نيجيريا وغانا

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الخميس، 31-03-2022 11:48 ص

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم مقتل أحد ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الإفريقي “كاف”، على خلفية أحداث مباراة نيجيريا وغانا.
وشهدت نهاية مباراة نيجيريا وغانا أول أمس الثلاثاء أحداث فوضى في إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وأسفرت عن تأهل المنتخب الغاني إلى كأس العالم.
وأعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم مقتل الطبيب كابونجو، والذي يعمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكان يمثله وكذلك كاف في مباراة نيجيريا وغانا.
وتوفي الطبيب بعد إصابات بالغة من الجماهير التي اقتحمت الملعب، وذلك قبل أن تدخل الشرطة بالنزول إلى أرض الملعب، وتفرق التجمهر بالغاز المسيل للدموع.
وأكد أندرو كامانجا، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم، أنهم في انتظار التقرير الكامل من الاتحاد الدولي وكذلك فيـفا لمعرفة ما حدث بالضبط قبل الخوض في أي أمور أخرى في هذا الشأن.
 

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