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الدولار ينتفض ويعاود الارتفاع أمام الجنيه اليوم

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الدولار ينتفض ويعاود الارتفاع أمام الجنيه اليوم
 
الأحد، 06-12-2020 09:42 م الطيب حسين
عاود سعر صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة بمصر اليوم الأحد، بينما بقي مستقر في أخرى.

البداية كانت مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث ارتفع سعر العملة الخضراء مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وفي هذا المصرف سجل السعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مرتفعًا قرشًا واحدًا.

وفي التعمير والإسكان ارتفع قرشان مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وفي العربي الأفريقي، زاد السعر قرشًا واحدًا حيث سجل 15.61 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

واستقر في بنك القاهرة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وفي بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، استقر السعر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما ظل ثابتًا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

 

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