أهمية تعليم التحليل الفني في التداول

لا يمكن لأي مستثمر مها بلغت خبرته وكثرت سنوات تداوله في الذهب أو في العملات، أن يستغني عن متابعة التحليلات الفنية للسلعة أو العملة التي يتداول فيها. فمن المهم جداً متابعة التحاليل الفنية والتي يقدمها خبراء الاستثمار والتداول. تلك التحليلات توجه المستثمر لتحقيق أفضل النتائج المبنية على اتخاذ الخطوات الاستثمارية السليمة. فهي توضح اتجاهات السوق، والأخبار المؤثرة عليه، وتضع أفضل التوقعات التي يمكن للمستثمر الاستعانة بها.



التحليل الفني للدولار واليورو

بحسب موقع تحليل اليورو دولار، يشهد سعر العملات الدولار / اليورو انخفاضا هذا الأسبوع، حيث سجل 1.0900، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر. فمن المتوقع أن يستمر انخفاض زوج العملات، فقد فشلت جميع محاولات الارتداد التي قام بها زوج العملات، لذلك هناك توقع كبير بتحقيق مزيد من الانخفاض في الوقت القادم، وذلك في ظل حالة التقرب بعض الإعلانات السياسية من البنك الأوروبي.

التحليل الفني للنفط

يلعب سعر النفط في الوقت الحالي في مستويات 73.73 في الاتجاه الصاعد، حيث يستمر الثبات التصاعدي للنفط، وهو ما يطمئن المستثمرين على استقرار سعر الذهب دون هذا المستوى. فمن المتوقع أن يستمر سعر النفط في الصعود، طالما لم يهبط عن مستوى 73.07. حال حدوث هذا الهبوط سوف يرتد السعر لأسفل ويوقف عمليات الصعود المتوقعة.

التحليل الفني للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

يستمر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في الاستقرار والثبات حول 3.7484، حيث يحاول الريال السعودي كسر مستويات 3.7522 هذا الأسبوع. لكن تظل حالة التقرب لبيانات النمو الاقتصادي الأمريكي ونفقات المستهلكين، وما يتبعه من مقياس التضخم لدى الفيدرالي الأمريكي؛ هو اللاعب الأهم هذا الأسبوع في هبوط أو ارتفاع الريال أمام الدولار.

هل الذهب هو أفضل استثمار في 2024؟

اليكم التحليلات الفنية عن الذهب، بدون أدنى شك يعتبر الذهب هو أحد أفضل وسائل الاستثمار التي يحرص جميع المستثمرين على أن تشكل نسبة من استثماراتهم. قد تقل هذه النسبة في بعض الأحيان وقد تكثر في أيام أخرى، لكن في الأخير يظل الذهب واحد من أهم أدوات الاستثمار لجميع الأوقات.

لكن إذا تحدثنا عن تحليل الذهب لعام 2024، فيمكننا القول بأن الذهب سوف يكون واحد من أهم أدوات الاستثمار، أن لم يكن الأهم على الأطلاق. التحليلات الدقيقة تخبرنا بأن الذهب سوف يشكل أرتفاع ملحوظ هذا العام، وخصوصاً في ظل توتر الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الروسية والأوكرانية. فالذهب سوف يكون الملاذ الآمن للجميع، أفراد كانوا أم دول. لذلك الذهب سوف يقفز أكثر من قفزة هذا العام في الاتجاه الصاعد.

كما يؤكد خبراء الإقتصاد بأن الفيدرالي الأمريكي لن يتبع سياسية رفع الفائدة التي أتبعها طوال عام 2023 بأي حال من الأحوال. فقد يقوم بتثبيت الفائدة في أسوأ الظروف، في حين يرى الكثير من المتفائلين بأن الفائدة الأمريكي سوف تقل بداية من الربع الثاني من العام، اذا استمرت المؤشرات الأمريكية في التحسن الذي شهده الربع الأخير من العالم. أنخفاض الفائدة الأمريكية، سوف يدفع المستثمرين إلى بيع السندات الأمريكية، والاتجاه للذهب، كونه فرصة استثمارية أفضل. فهذا الاتجاه سوف يجعل الذهب يقفز بسرعة وبقوة نحو الاتجاه الصاعد.

فهذه الأسباب الموضوعية جعلت بعض خبراء الاقتصاد يتوقعوا بأن الذهب سوف يسجل رقم قياسي جديد خلال عام 2024، قد يصل إلى 2600 حتى 2700 دولار للأوقية الواحدة، في مفاجأة سوف تهز أسواق العالم حال حدوثها.

الملخص

تشهد حالة غالبية الأسواق ترقب كبير في هذه الفترة، بداية من الذهب والنفط وصولاً إلى غالبية أزواج العملات الهامة. الأوضاع السياسية الغير مستقرة، وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي، وانتظار قرارات الاتحاد الأوروبي؛ جميعها سوف تؤثر على الأسعار في الفترة القادمة.

أحرص على متابعة التحليلات الفنية لكافة السلع والعملات، من أجل اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية على المدى القصير والطويل.