أفضل ألعاب البلايستيشن 2021

إذا كنت من محبي ألعاب البلايسيتشين، فأنت في المكان الصحيح. سوف نقدم لكم في هذا المقال أهم وأبرز الألعاب المتاحة للعب عبر منصات لعب بلايستشن 5 الجديد.في الواقع، بلايستيشن صعّب المهمة كثيراً، حيث أن مستوى معظم الألعاب قوي جداً والاختيار بينها صعب للغاية. وعليه، فسوف نتطرق في هذه المقالة لعدد من الألعاب المجانية وأخرى المدفوعة. إليكم قائمة أفضل ألعاب بلايستيشن:1. Assassin’s Creed Valhallaمسلسل من أشهر المسلسلات التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة هو مسلسل Vikings. المسلسل الذي يروي قصة خروج الفايكنجز من بلادهم في النرويج، وبدء محاولات الإغارة على البلدان المجاورة مثل بريطانيا وفرنسا، ووصولهم حتى إلى أسبانيا.تم إنتاج 6 أجزاء من المسلسل، ومن المتوقع أن يتم إنتاج الجزء الأخير من المسلسل قريباً. اللعبة تنقل اللاعبين في أجواء مماثلة لتلك التي تم تصويرها في المسلسل. بالطبع تمنحك اللعبة تجربة استثنائية للعيش في هذه الأجواء، للقتال والشرب مع اللاعبين الآخرين. عالم اللعبة مفتوح وهناك مجموعة كبيرة جداً من الاحتمالات التي يمكن أن تطرقها.واللعبة هي الأفضل – وفقاً لتقييم مجموعة من مواقع تقييم الألعاب – بين السلسلة التي تم إطلاقها بالكامل، ولكن على الجانب الآخر المعارك في اللعبة عشوائية بشكل كبير، مما قد يشعرك بعدم التحكم الكامل بكافة مجريات الأمور.اللعبة متاحة للشراء عبر خدمات أمازون برايم مقابل 30 دولار أمريكي. وبالطبع يمكنك استخدام حساب باي بال لشراء هذه اللعبة، فمتجر أمازون يسمح بهذا، فهي من الألعاب التي تقبل Paypal 2. Astro’s Playroomيعتبر الكثيرون هذه اللعبة واحدة من أفضل الألعاب التي تم إنتاجها في هذه الفئة منذ ظهور جهاز Wii. اللعبة تعتمد بالكامل على إظهار كافة إمكانيات جهاز سوني الجديد. دقة العرض في هذه اللعبة تبلغ 4K، والصوت في هذه اللعبة يأتي ثلاثي الألعاب، وهذه اللعبة يتم تحميلها بشكل تلقائي مع كافة أجهزة سوني بلايستشن 5 الجديدة.واحدة من أكثر الإمكانيات المبهرة في هذه اللعبة، هو التفاعل الكبير مع تقنية الاستشعار الموجودة في ذراع سوني والشهيرة باسم DualSense controller. اهتزاز الذراع مع كافة تلامسات الروبوت على الأرضيات الافتراضية يدفعك دفعاً داخل أجواء هذه اللعبة الحماسية والمثيرة.ومن أهم مميزات هذه اللعبة بالطبع أن أي فرد في العائلة يمكنه استخدامها، وهي ملائمة لكافة الأعمار. المأخذ الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ على اللعبة هو أنها قصيرة بعض الشيء. وبالطبع اللعبة مجانية، تأتي مع جهاز البلايستيشن نفسه كما ذكرنا أعلاه.3. Call of Duty: Black ops Cold Warدائماً ما استطاعت سلسلة Call of Duty أن تثبت نفسها بشكل كبير في نسخ البلايستيشن المتنوعة. حيث تعد سلسلة لعبة Call of duty من أكثر سلاسل الألعاب مبيعاً عبر أجهزة بلايستشن وأكس بوكس. ولكن ما الذي يجعل هذه النسخة من اللعبة تحديداً مميزة؟السبب الذي يجعل معظم الألعاب ممتعة عبر أجهزة بلايستيشن 5 هو استخدامها لميزة DualSense Controller المميزة في ذراع تحكم الجهاز. وهذا يعني أنه كلما قمت بإطلاق نار من فوهة سلاح ما، ستشعر باهتزاز مكافئ بشكل نسبي ذلك الاهتزاز الحقيقي الذي كنت ستحصل عليها إذا أطلقت هذا السلاح في الحقيقة.وبالطبع كما هو معروف عن نسخ Call of duty المتنوعة، تأتي اللعبة بشخصيات Walking dead أو الموتى السائرين أو الزومبي. ومن الناحية التقنية، يمكنك الاستمتاع بهذه اللعبة عبر معدل إعادة تحميل 120fps، بالطبع يتطلب هذا الأمر أن تكون الشاشة التي تضبط عليها البلايستيشن، قادرة على تحمل مثل هذا المعدل المرتفع.لعبة Call of duty: Black ops cold war تأتي بأسعار متباينة، أرخصها ستجده عبر أمازون بمبلغ 40 دولار أمريكي فحسب، ولكنها تأتي بأسعار أعلى عبر منصات Green Man gaming و CDKeys، ففي الأولى تأتي اللعبة بمبلغ 60 دولار أمريكي بينما تأتي في الثانية بمبلغ 101 دولار تقريباً.4. Control: Ultimate Editionاعتبر الكثيرون هذه اللعبة الفرس الأسود لعام 2019، وقد تم طرح هذه اللعبة في البداية عبر منصة Playstation 4، وإذا كنت قد جربتها عبر هذه المنصة واستمتعت، ننصحك بتجربتها عبر جهاز Playstation 5 كذلك.اللعبة تدور حول قصة وكالة حكومية يحاول باحثوها السيطرة على ظاهرة فائقة للطبيعة، ويعمل بطل القصة Jessie Faden على حل هذه المشكلة. واللعبة تحتوي على قدر كبير من الإثارة والمغامرات. وقد شهدت هذه اللعبة تطوراً كبيراً في إمكانيات التحكّم. وعليه، يمكنك الشعور بأن تجربة هذه اللعبة جديدة بالكامل عبر منصات Playstation 5.يمكنك شراء اللعبة عبر متجر أمازون برايم، بمبلغ يصل إلى 23 دولار أمريكي فحسب.5. Demon’s Soulsاللعبة التي يعتبرها الكثيرون أفضل لعبة من حيث التصميم والرسوم المتحركة عبر جهاز Playstation 5. الإضاءات والخامات وكل شيء ممتع للنظر في هذه اللعبة. واللعبة سريعة للغاية، لن تشعر بأي تأخير أو أوقات تحميل متباينة مثلما قد تشعر في بعض اللعاب الأخرى مثل العاب لعبة لودو ستار ولكن من المآخذ التي قد أشار إليها البعض على هذه اللعبة، أنها تتطلب قدراً كبيراً من التركيز بما قد لا يتناسب مع ألعاب الفيديو العادية. ولكن إذا كنت من محبي ألعاب الفيديو بشكل عام، وعادة ما تأخذ الأمر على محمل الجد، فسوف تحب وتستمتع بهذه اللعبة كثيراً.سعر هذه اللعبة عبر متجر Amazon يبلغ 70 دولار أمريكي تقريباً، ولكنها تأتي بسعر أقل عبر موقع The Game Collection حيث يبلغ سعرها عبر المتجر 58 دولار أمريكي فقط.نتمنى أن نكون قد تناولنا كافة الألعاب المميزة التي تم تقديمها في الجيل الجديد من أجهزة البلايستيشن Playstation 5، ونتمنى لكم تجربة ممتعة في تجربة هذه الألعاب.