لماذا لا يفوت البيتكوين عتبة 60 الف دولار؟





تستمر عملة البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة في العالم، في الصمود عند أقل بقليل من العتبة الحرجة البالغة 60 ألف دولار. على الرغم من التفاؤل الواسع النطاق بين المشاركين في السوق، إلا أن هناك عدة عوامل تضع ضغوطًا هبوطية على سعر البيتكوين. تلعب الأحداث الرئيسية واتجاهات السوق والقرارات التنظيمية دورًا حاسمًا في تشكيل المستقبل القريب للبيتكوين. تستكشف هذه المقالة القوى الحالية التي تبقي bitcoin price usd أقل من 60,000 دولار أمريكي وتفحص إمكانية كسر هذا الحاجز قبل مؤتمر Bitcoin2024.

لم يشهد سعر البيتكوين ارتفاعًا كبيرًا بعد النصف. أدى التنصيف لهذا العام، والذي حدث في 19 أبريل، إلى خفض مكافأة الكتلة من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين، وهي آلية مصممة للسيطرة على التضخم عن طريق تقليل المعروض من عملات بيتكوين الجديدة. تاريخيًا، كان هذا الحدث بمثابة مقدمة لحركات الأسعار الصعودية، ولكن هذه المرة يبدو أن السوق يتصرف بشكل مختلف.

حركة السعر بعد النصف

وفي يوم النصف، تم تداول عملة البيتكوين بحوالي 63,976 دولارًا، بعد أن وصلت سابقًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73,750 دولارًا في مارس. نظر السوق الأوسع إلى النصف باعتباره حدثًا حاسمًا يمكن أن يدفع أسعار BTC إلى الارتفاع. ومع ذلك، بعد شهر، على الرغم من أن BTC أعادت اختبار 71000 دولار لفترة وجيزة، إلا أنها فشلت في الحفاظ على هذا المستوى. ومنذ ذلك الحين، شهدت عملة البيتكوين تصحيحات ملحوظة، حيث فقدت حوالي 12.76% من قيمتها. وفقًا لأحدث البيانات، يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 57,908 دولارًا.

تحليل multiple Puell

يعد Puell Multiple ، وهو مؤشر يقارن الإصدار اليومي للبيتكوين بمتوسطها المتحرك لمدة 365 يومًا، أداة رئيسية لفهم دورة سوق البيتكوين. عندما يكون مضاعف Puell بين 1 و 6، فإنه يشير بشكل عام إلى ارتفاع الأسعار، بينما تشير القيم الأقل من 1 إلى انخفاض الأسعار. حاليًا، يقع مضاعف Puell عند 0.64، مما يشير إلى التصحيحات المستمرة. إذا انخفضت هذه النسبة إلى 0.40، فقد يشير ذلك إلى أن عملة البيتكوين قد وصلت إلى القاع، مما يمهد الطريق للانتعاش.

يُظهر أصحاب الأسهم على المدى الطويل المرونة

على الرغم من حركة الأسعار الباهتة، يظل حاملو البيتكوين على المدى الطويل واثقين من إمكانات العملة المشفرة. يقع مقياس صافي الربح/الخسارة غير المحققة للحامل على المدى الطويل، والذي يحلل معنويات المالكين الذين احتفظوا بالبيتكوين لمدة 155 يومًا على الأقل، حاليًا في المنطقة الخضراء. يشير هذا إلى أن حاملي الأسهم على المدى الطويل ما زالوا متفائلين بشأن مستقبل البيتكوين. إذا استمرت هذه المشاعر، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب وربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

المؤشرات الفنية والتوقعات المستقبلية

توفر العديد من المؤشرات الفنية نظرة ثاقبة لتحركات أسعار البيتكوين المحتملة. على سبيل المثال، يساعد المتوسط المتحرك الأسي (EMA) في تحديد اتجاه الاتجاه خلال إطار زمني محدد. في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وهو مستوى مقاومة حرج. إذا تمكنت BTC من التداول فوق هذا المستوى، فقد يشير ذلك إلى بداية الاتجاه الصعودي.

المؤشر الرئيسي الآخر هو المذبذب الرائع (AO)، الذي يقيس زخم السوق. يمكن أن تشير علامات الزخم الصعودي المتزايد في AO إلى عودة محتملة إلى المرحلة الصعودية لبيتكوين. في مثل هذا السيناريو، يمكن أن تعيد عملة البيتكوين اختبار أعلى مستوى سابق لها عند 64,688 دولارًا أمريكيًا، وفي حالة صعودية للغاية، يمكن أن تصل إلى 71,386 دولارًا أمريكيًا، مما يمهد الطريق للارتفاع نحو 80,000 دولار أمريكي.

معنويات السوق والتوقعات المستقبلية

تلعب معنويات السوق العامة وعوامل الاقتصاد الكلي المختلفة أيضًا دورًا حاسمًا في تحديد مسار سعر البيتكوين. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الإيثريوم إلى جذب استثمارات كبيرة إلى سوق العملات المشفرة، مما يفيد البيتكوين بشكل غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تطورات تنظيمية كبيرة أو تقدم تكنولوجي يمكن أن يؤثر على معنويات المستثمرين ويسبب تحركات الأسعار.

تزايد التبني المؤسسي

قد يكون لهذا النوع من المعاملات تأثير على سعر BTC. يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد من المؤسسات المالية في كثير من الأحيان إلى ارتفاع الأسعار لأنه يقلل من العرض المتاح في السوق. يمكن لمستثمري التجزئة أيضًا أن ينظروا إلى هذا الاستحواذ باعتباره تأكيدًا لقيمة البيتكوين! مما قد يحفز المزيد من عمليات الشراء.

تأثير صناعة التعدين بيتكوين

تواجه صناعة تعدين البيتكوين أيضًا ضغوطًا على الإيرادات، حيث أدى الانخفاض الأخير في الأسعار إلى انخفاض معدل التجزئة. وقد أدى هذا الانخفاض إلى زيادة خطر استسلام عمال المناجم، حيث قد يضطر عمال المناجم إلى بيع ممتلكاتهم أو إغلاق عملياتهم بسبب عدم ربحيتهم. يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى مزيد من الضغط على سعر البيتكوين، مما يبقيه أقل من مستوى 60,000 دولار.

الأحداث الرئيسية: ترامب في Bitcoin2024

أحد الأحداث الأكثر توقعًا في مجتمع البيتكوين هو مؤتمر Bitcoin2024 القادم في ناشفيل، المقرر عقده في الفترة من 25 إلى 27 يوليو. ومن المتوقع أن يلقي الرئيس السابق دونالد ترامب كلمة مدتها 30 دقيقة في المؤتمر. يمكن أن يكون لمشاركة ترامب تأثير إيجابي على سعر البيتكوين، حيث كان داعمًا للعملات المشفرة. يمكن أن يكون هذا الحدث بمثابة حافز لارتفاع محتمل في الأسعار، مما قد يدفع بيتكوين إلى ما هو أبعد من عتبة 60,000 دولار.

التطورات التنظيمية

في تطور تنظيمي مهم، تم الاعتراف رسميًا بالبيتكوين والإيثريوم كسلع في ولاية إلينوي من قبل رئيس CTFC، روستين بهنام. ومن المرجح أن تنهي هذه الخطوة أي جدل مستمر حول ما إذا كان ينبغي تصنيف هذه الأصول الرقمية كأوراق مالية، مما يوفر الوضوح التنظيمي المطلوب. يمكن أن يشجع هذا الوضوح على زيادة الاستثمار المؤسسي وبناء الثقة في السوق، مما قد يؤدي إلى تعزيز سعر البيتكوين.

هل يمكن أن تتجاوز عملة البيتكوين 60 ألف دولار؟

هناك العديد من العوامل التي تجعل سعر البيتكوين أقل من 60,000 دولار حاليًا، بما في ذلك الأنماط الفنية الهبوطية، وانخفاض نشاط الشبكة، والتحديات داخل صناعة التعدين. ومع ذلك، فإن الأحداث القادمة مثل مؤتمر Bitcoin2024 والتطورات التنظيمية الإيجابية يمكن أن توفر الزخم اللازم لبيتكوين لاختراق مستوى المقاومة الحرج هذا.

بالنسبة للمستثمرين، يعد فهم هذه القوى أمرًا بالغ الأهمية لتقييم إمكانات البيتكوين على المدى القريب. مع استمرار السوق في التطور، سيكون البقاء على اطلاع بالأحداث والاتجاهات الرئيسية أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. مع المزيج الصحيح من معنويات السوق الإيجابية والأحداث المؤثرة، يمكن أن تشهد عملة البيتكوين انتعاشًا يدفعها إلى ما بعد حاجز الـ 60 ألف دولار.

خاتمة

على الرغم من أن حركة سعر بيتكوين بعد التنصيف كانت مخيبة للآمال، إلا أن العديد من المؤشرات تشير إلى أن القاع قد يكون قريبًا. تشير مرونة حاملي الأسهم على المدى الطويل والإشارات الفنية التي تشير إلى الزخم الصعودي المحتمل إلى أن الارتفاع الذي طال انتظاره ربما لا يزال في الأفق. يجب على المستثمرين مراقبة المؤشرات الرئيسية للتنقل في تحركات السوق المستقبلية.