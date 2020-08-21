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أول تعليق للرئاسة التونسية على مخطط اغتيال " قيس سعيد"

عبد القادر وحيد- وكالات

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الرئاسة التونسية

قيس سعيد

مخطط اغتيال

فى أول تصريح للرئاسة التونسية نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ما تم تداوله من أخبار اليوم الجمعة حول وجود مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أكد المصدر أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، ويتنزل في خانة الشائعات.

ياتي هذا عقب ما نشرته صحيفة "الشروق" التونسية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن أحد عمال المخابز بجهة البحيرة 2 بالعاصمة قد كشف للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال حشره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية.

كما أفادت الصحيفة بأن رجل أعمال حاول توريط صاحب مخبز في مخطط لدسّ السمّ في كميات الخبز التي تقتنيها المخبزة، وذلك من خلال إغراء العامل بمبلغ 20 ألف دينار مقابل القيام بالعملية، إلا أنه رفض وكشف المخطط.

ونقلت الصحيفة عن الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب في تونس تأكيدها على التحري حول المسألة وكشف الخلايا التي تشتغل على استهداف الرئيس قيس سعيد.


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