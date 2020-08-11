الكويت.. قرار عاجل من النائب العام ضد مشاهير السوشيال ميديا

11 أغسطس 2020 - 07:29 م

شهدت الكويت اليوم الثلاثاء، صدور قرار جديد ضد مشاهير السوشيال ميديا في البلاد.



جاء هذا عندما أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، قرارا بالتحفظ على ممتلكاتهم من يخوت وجت سكي لحين الانتهاء من التحقيق معهم ومعرفة مصدر أموالهم.



ويأتي هذا بناء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.



