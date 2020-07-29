بطلا ملاكمة يقتلان أبًا لثلاثة أطفال (تفاصيل مـأساوية)

29 يوليه 2020 - 04:55 م

ألقي القبض على ملاكم روسي، وبطلة ملاكمة بعد قتلهما لأحد المارة عند محاولته منعهما من الاعتداء بالضرب على رجل معاق في مدينة بارناول في سيبيريا.



واعتدى ميخائيل ستارتسيف (38 عامًا)، والملاكمة ليليا فوروجوشينا (37 عامًا) على الرجل في اللحظة التي تصادف فيها مرور بافيل بوكلوف (40 عامًا) مع زوجته بعد قضاء ليلة في الخارج، وحاول التدخل لوقف اعتدائهما عليه.



وقالت وسائل اعلام حكومية، إن ستارتسيف يظهر في اللقطات على ما يبدو وهو يعتدي على الرجل المعاق على الأرض، في حين أن فوروجوشينا كانت تستهدف ركل رأسه.



في تلك اللحظة، تدخل بوكلوف في محاولة لوقف الاعتداء، قبل أن يتعرض لضربة من بطلة العالم السابقة في "الكيك بوكسر" جعلته يسقط على الأرض، قبل أن يسدد له ستارتسيف ضربة قاتلة، وأخذ يضرب رأسه على الرصيف، كما ورد في التفاصيل.



ثم عاد هو وفوروجوشينا لضرب الرجل المعاق من إصابة في حادث سيارة، وتوفي بوكلوف على الفور، وفقًا لمصادر رسمية.



وقالت زوجة الرجل الذي تدخل لفض المشاجرة، وتدعى سفيتلانا (31 عامًا)، التي أصيبت في الشجار: "بفضل هذا الحيوان، لم يعد زوجي الحبيب والأب لثلاثة أطفال موجودًا، كان شخصًا طيبًا ومتعاطفًا لم يستطع المرور عند تعرض شخص معاق للضرب".



وأوضحت أن الرجل "كان في يده عصا للمشي، كان يحاول فقط دفع الحثالة. "جاء باشا (بافل) لمساعدته. أراد أن يفصل بينهما. لكن فوروجوشينا، أستاذة رياضة الكيك بوكسينج، مع صديقتها بدأت تقفز وتضربنا. قبل أن توجه إليه ضربة قاتلة ومات على الفور".



تم اعتقال ستارتسيف، ومن المقرر أن يوجهة تهمة التسبب في الموت عن طريق إلحاق أذى جسدي خطير. لم يتم الإعلان عن أي إجراء حتى الآن ضد فوروجوشين، بينما تتواصل التحقيقات.



وقالت أرملة الضحية إن الملاكمين يبحثان عن مساعدة من الأصدقاء السياسيين الروس للتخفيف الاتهامات ضدهما. وقالت عن ستارتسيف: "دع هذه القذارة تحصل على 15 عامًا من السجن تستحقها".



وقالت فوروجوشينا، التي تعمل حكمًا الآن، وكانت بطلة العالم مرتين سابقًا وبطل روسيا أربع مرات، فيما بعد أن الرجل المعاق "عدواني" وضرب صديقتها بعصا.



وأوضحت أن بوكلوف "ضربني على وجهي. فسقطت على ظهري وفقدت الوعي لبضع ثوان. ضرب ميخائيل بافيل محاولاً حمايتي، سقط بافيل ثم مات، أنا لا أبرر أفعاله، تسبب في وفاة الرجل، لكنه كان يعمل لحمايتي، أنا متأكد من أن ميخائيل لم يرغب في قتل أو حتى إصابة الضحية".



وقالت سفيتلانا إن حياتها "انهارت إلى الأبد".

