» تصرف غير متوقع من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه

في أول رد فعل منه على الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة، تجاهل الفنان محمد رمضان القرار القضائي، مستمتعًا بإجازة في الساحل الشمالي.





وكان قد ضدر حكم بحبس "رمضان" لمدة سنة، بتهمة سب وقذف الكابتن أشرف أبو اليسر والمعروف إعلاميا بالطيار الموقوف.



ونشر الفنان المثير للجدل فيديو خلال تواجده بالساحل الشمالي، أثناء قضاءه عطلته الصيفية.

وظهر رمضان في الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، وهو يرتاد أحد اليخوت، ويرقص على أنغام أغنيته الشهيرة “نمبر وان”، محتفلا بوصوله إلى 14 مليون متابع على حسابه.





وأعلن محامي الفنان محمد رمضان، أحمد الجندي، أنه سيتقدم باستئناف على حكم محكمة الدقي الجزئية بحبس موكله الأسبوع المقبل.



