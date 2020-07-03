  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:36 ص
Advertisements
بحث متقدم
رجاء الجداوي

هل "ماتت إكلينيكيا"..طبيب "الجداوي " يفجع قلوب محبيها

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

قرار عاجل من النائب العام ضد الشاب المتهم بـ"التحرش والاغتصاب"

لقاح صيني لـ «كورونا»

تحذير هام من "الصحة العالمية" للعالم بشأن إصابات كورونا

كورونا في مصر

مصر قد تتجاوز حاجز الـ100 ألف إصابة بكورونا

مجلس النواب

"محلية البرلمان" تكشف موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة

السعودية

مفاجأة في أكثر مناطق السعودية تضررًا من "كوورنا"

سد النهضة

بيان مصري صارم عن الخلافات الجوهرية مع إثيوبيا

وزيرة الصحة

بيان الجمعة.. تسجيل 1421 إصابة بكورونا و81 وفاة

سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

بيان الجمعة.. تسجيل 1421 إصابة بكورونا و81 وفاة

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

كورونا.. 21 وفاة و5730 إصابة في دول الخليج

#

كورونا.. وفاة و31 إصابة في سجون المغرب

#

تسجيل 21 وفاة بسبب كورونا فى الجزائر

#

تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

اصابات كورونا

بيان الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة، خروج 402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و 3201 حالة وفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار كبير في الصومال يسفر عن ضحايا
» خبير اقتصادي يكشف: ارتفاع حالات الانتحار في لبنان قريبا
» "بكري" يناشد وزيرة الصحة بهذا الأمر الهام
» طعن "حمو بيكا" بسكين يسبب ضجة واسعة
» كاتب سعودي يكشف عن أشد أسلحة المملكة فتكًا
» أسعار الذهب تعاود الارتفاع.. تعرف عليها
» دراسة: مرضى كورونا قد لا يستعيدون حاسة التذوق والشم
» بريطانيا تخشى من موجة ثانية لكورونا
» أمريكية تتبرع بـ65 لترًا من لبن الرضاعة: رجال طلبوا إرضاعهم
» رئيس الزمالك يحدد يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن
» تفاصيل مأساوية.. الأم الصغيرة ماتت بكورونا بعد إنجاب توأم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية