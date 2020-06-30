» صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟

30 يونيو 2020 - 08:18 م

حاول رجل اختطاف طفلة تبلغ من العمر عامين أثناء تواجده بصحبة والدته في متنزه ببرلين.





وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الرجل البالغ من العمر 44 عامًا شوهد يرفع الطفلة على كتفيه يوم الأحد بينما كانت والدته تتحدث إلى شخص آخر في متنزه (Boxhagener Platz) ببرلين.





وقالت إن امرأة أخرى شاهدت الرجل بعد أن تحرك بالطفلة وتتبعته، طالبة المساعدة من صاحب متجر محلي يدعى زوران، الذي سأله: "لماذا اصطحبت الطفل معك؟".





ووفق الصحيفة، فقد أقنع زوران الرجل بالعودة إلى المتنزه، وطلب من الفتاة أن تشير إلى والدتها التي كانت مضطربة.





وقال صاحب المتجر لوسائل إعلام محلية: "أصيبت الأم بالذعر. ثم وضع الرجل الطفل بين ذراعيها. ربما كانت في حالة صدمة لدرجة أنها تحدثت معه بشكل طبيعي".



