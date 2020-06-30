  • الأربعاء 01 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:10 ص
Advertisements
بحث متقدم
صلاح وماني

صلاح يكشف أسرار خلافه مع ماني

صدام حسين

قصة الرجل البدين الذي قاد للقبض على صدام حسين

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟

عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

عبد المجيد محمود: ليس هكذا يحارب الإرهاب

عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

أبو تريكة وصلاح

صلاح: هذا التصرف من أبو تريكة جعله أقرب اللاعبين لقلبي

يوسف الشريف

نجم الأهلي السابق يرد عن منتقدي الفنان يوسف الشريف

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

سامح شكري

تعليق وزير الخارجية على تحفظ إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

«السيسي» يستقبل عدلي منصور

عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو

ترامب

خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟

آخر الأخبار

كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟
كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

"الجندي": الابتلاء بالثراء أشد من الابتلاء بالفقر

#

كيف تكتب العبرية.. خطأ فادح في أم هارون

#

أنجبتها عرفيًا.. أم تكسر جمجمة طفلتها وتفجر رئتيها

حاول رجل اختطاف طفلة تبلغ من العمر عامين أثناء تواجده بصحبة والدته في متنزه ببرلين.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الرجل البالغ من العمر 44 عامًا شوهد يرفع الطفلة على كتفيه يوم الأحد بينما كانت والدته تتحدث إلى شخص آخر في متنزه (Boxhagener Platz) ببرلين.

وقالت إن امرأة أخرى شاهدت الرجل بعد أن تحرك بالطفلة وتتبعته، طالبة المساعدة من صاحب متجر محلي يدعى زوران، الذي سأله: "لماذا اصطحبت الطفل معك؟".

ووفق الصحيفة، فقد أقنع زوران الرجل بالعودة إلى المتنزه، وطلب من الفتاة أن تشير إلى والدتها التي كانت مضطربة.

وقال صاحب المتجر لوسائل إعلام محلية: "أصيبت الأم بالذعر. ثم وضع الرجل الطفل بين ذراعيها. ربما كانت في حالة صدمة لدرجة أنها تحدثت معه بشكل طبيعي".

وأفادت الصحيفة، أن الشرطة ألقت القبض على الرجل، لكنها قررت بعد ذلك أن "شروط إصدار مذكرة التوقيف لم تستوف"، وأفرجت عنه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» محمود بدر: هذا القيادي الإخواني قالي "هتشيل الليلة لوحدك وهتتشنق"
» ضاحي خلفان: يجب على الأجهزة الأمنية في الخليج إنهاء شيء اسمه "الإخوان"
» نجم الأهلي السابق: هذا الفنان قطع التمرين خصيصا لتأدية الصلاة
» نجم الأهلي: الزمالك والرجاء حظوظهم أفضل في دوري الأبطال .. ربنا يستر
» النائب العام الأسبق: فترة حكم الإخوان كانت "عبثية"
» "بكري" يكشف خطة الاخوان لعزل القيادات العسكرية والأمنية
» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي
» نجم «ديربي كاونتي» يتعرض لحادث طعن
» مذيع شهير متهم باغتصاب شقيقته
» صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟
» حملة مليونية لإزالة فيديوهات «مايا خليفة»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية