» "المركزي" يكشف أيام عطلة عيد الفطر للبنوك

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المصريون ـ متابعات

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قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل في البنوك العاملة في السوق المحلية، 5 أيام بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو وحتى الخميس 28 مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتستمر البنوك العاملة في السوق المحلية والبالغ عددها نحو 40 بنكًا، في تقديم خدماتها الخاصة بسحب وإيداع الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يتجاوز عددها الـ13 ألف ماكينة صراف آلي.
وأوضح البنك المركزي، أنه من المقرر أن تستأنف جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، عملها صباح يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020.

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