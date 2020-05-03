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"جونسون" يعلن عن الخطط البديلة في حالة وفاته بـ"كورونا"

عرب وعالم

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

كوفيد 19

جوزيف ستالين

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، عن خطط كان تم وضعها حال وفاته أثناء فترة علاجه من مرض "كوفيد 19" .

وأشار جونسون في تصريحات  لصحيفة "ذا صن" اليوم إلي أنه في حالة رائعة وكان يضع خططا للطوارئ في حالة حدوث شيء له.

ولفت إلى فيلم كوميدي لعام 2017  ركز علي الأحداث المحيطة بوفاة الزعيم السوفيتي الراحل "جوزيف ستالين" قائلا: "كانت لحظة قديمة صعبة ولن أنكرها كانت لديهم إستراتيجية للتعامل مع سيناريو موت ستالين، حسبما نشرت "الشروق".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني البالغ من العمر 55 عاما، قضى أسبوعا في المستشفى بعد إصابته بفيروس"كورونا" المستجد وأمضى 3 أيام في العناية المركزة، ثم قضي عدة أسابيع للتعافي من الفيروس قبل أن يعود إلى عمله منذ حوالي أسبوع.


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