النبوي غاضبًا من الجمهور: أتعرض لحملة تشويه متعمدة

أكد الفنان خالد النبوي، رفضه لأشكال الدعاية التي تم نشرها في الوسائل المختلفة، لمسلسله الجديد "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، لافتًا إلى قيامه بالحديث مع منتج العمل، ومع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لتصحيح الأمر.

وتابع في منشور له عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم. أعتذر هذه المرة، وستكون الأخيرة لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنة العظيمة".

وأضاف النبوي: "أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبارا عني عارية تماما عن الصحة. فإنني أوضح أنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجوده في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة".

وأشار إلى قيامه بإبلاغ المنتج بعدم موافقته، وأبلغه الأخير بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيئا، وأنه سيتم تصحيحها فورا وللأسف لم يحدث حتى الآن، حسب قوله، مضيفًا "تحدثت كثيرا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا أوافق على أي دعاية نشرت نهائيا، وأن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما. عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنا وسنا وفيه احترام تام لفني واسمي فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا".