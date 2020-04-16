» رواية مبشرة من طبيب متعافى من كورونا

16 أبريل 2020 - 11:32 ص

كشف الدكتور أحمد مهران، طبيب متعافى من كورونا، تفاصيل رحلة شفائه من الفيروس، قائلاً: "إنه تلقى علاجه في مستشفى إسنا للحجر الصحي".

وأضاف "مهران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، بأن السيستم" في مستشفى العزل جيد جدًا، والأطباء روحهم المعنوية مرتفعة، ويعملون على التخفيف على المرضى.

وأوضح، أنه أصيب بعدوى أثناء عمله في مستشفى أرمنت،، لافتا إلى أنه غادر المستشفى منذ 3 أيام، وسيبقى في حجر منزلي 14 يومًا: "مصابو الكورونا ليست وصمة عار، إحنا مش وصمة عار".