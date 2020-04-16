  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خلفان

ضاحي خلفان لدولة عربية حضارتكم طلعت حبشية

سيد عبد الحفيظ

الأهلى يصدم لاعيبه بهذا القرار

الطب الوقائي: سلبية الحالات المشتبه في إصابتها بأنفلونزا الطيور بالشرقية

الطب الوقائي: الأسبوع المقبل هو الفاصل في مصر

الحوفي

آخر ما قاله "الحوفي" قبل استشهاده

مرتضى منصور

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة في قضية النقاز

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

دولة عربية تعلن اقترابها من القضاء على فيروس كورونا

شهر رمضان

بشرى سارة عن ساعات صيام رمضان

انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة بالشرقية

مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قرارات جديدة لـ"السيسي".. تعرف عليها

تامر أمين

تامر أمين: إحنا في وطن له سيادة

رواية مبشرة من طبيب متعافى من كورونا

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

طبيب متعافى من كورونا: نحن نجاهد في سبيل الله

#

الحشيش يزيد من خطر الإصابة بـ «كورونا»

#

وفاة طبيب مصري بعد 48 ساعة من إصابته بـ«كورونا»بالسعودية

#

"موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

الأطباء

كورونا

أحمد مهران

مصر الأولي

كشف الدكتور أحمد مهران، طبيب متعافى من كورونا، تفاصيل رحلة شفائه من الفيروس، قائلاً: "إنه تلقى علاجه في مستشفى إسنا للحجر الصحي".

وأضاف "مهران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، بأن السيستم" في مستشفى العزل جيد جدًا، والأطباء روحهم المعنوية مرتفعة، ويعملون على التخفيف على المرضى.

وأوضح، أنه أصيب بعدوى أثناء عمله في مستشفى أرمنت،، لافتا إلى أنه غادر المستشفى منذ 3 أيام، وسيبقى في حجر منزلي 14 يومًا: "مصابو الكورونا ليست وصمة عار، إحنا مش وصمة عار".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رواية مبشرة من طبيب متعافى من كورونا
» الأرصاد: احذروا 3 أشياء ستحدث اليوم
» علماء يتوصلون لنقطة ضعف فيروس كورونا
» "كاف" يدرس نقل نهائى أفريقيا من الكاميرون
» هاشتاج "داليا البحيري_انتي _كومبارس" يتصدر تويتر
» الشرطة الأمريكية تطالب المواطنين بارتداء السراويل بالحجر الصحي
» مؤثر.. تصفيق واحتفال بطبيب عربي خرج من العناية المركزة
» الشيف خالد يصمم صورة الشهيد "الحوفي" من نبات الأرز
» أفراح كورونا.. ليلة الدخلة في عز الظهر
» "فيس بوك" تصمم جهازًا جديدًا لعلاج مرضى كورونا
» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضيف أحمد وعدد زيجاته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية