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المجلس السوداني يوضح حقيقة تعرض سيارة "البرهان" لحادث

عرب وعالم

رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان
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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن الأنباء التى ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض سيارة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان لحادث مروري بشارع النيل غير صحيحة.

وأشار المجلس في بيان أصدره منذ قليل ونشرته "سبوتنيك عربي" إلى أن حقيقة ما حدث هو حادث طفيف لعربة الحراسة المرافقة لرئيس المجلس "البرهان" ولم ينجم عن الحادث أي إصابات.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الإعلامية انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن سيارة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد تعرضت لحادث .

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