» واقعة نادرة.. وفاة رضيعة بسبب كورونا فى المغرب

29 مارس 2020 - 04:36 م

في واقعة نادرة، توفيت رضيعة مغربية، اليوم الأحد، عقب إصابتها بفيروس كورونا، حسب مصدر طبي.

وقال مسؤول طبي، إن "الرضيعة تبلغ من العمر 17 شهرا، وانتقل لها الفيروس من أمها المصابة".

وأشار إلى أن والدة الرضيعة "لا تزال قيد الحجر الصحي بالمستشفى الجامعي بوجدة (شرق)".

وتابع: "قبل أن تتوفى الرضيعة، أجرينا لها اختبار فيروس كورونا، وظهرت نتيجة إصابتها بالفيروس عقب وفاتها".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، عبر بوابتها الرقمية الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، ارتفاع عدد المصابين في البلاد إلى 450 حالة، عقب تسجيل 48 حالة جديدة.

وفي 3 مارس الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.