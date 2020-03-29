  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

مفاجأة.. الصحة الإيطالية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن "كورونا"

ارشفية

اليأس من الشفاء.. انتحار وزير مالية مصاب بـ"كورونا"

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يتبرع بمبلغ ضخم لإسبانيا

الفتاة

فيديو.. أسرة تطرد ابنتها لجلب المال ببيع جسدها وقت الحظر

ارشيفية

إغلاق شبه كامل لـ إسبانيا.. و838 وفاة فى ليلة

المغامسي

خليفة "المغامسي" يفجر مفاجأة عن سبب الإطاحة به

كورورنا

كورونا يقترب من نتنياهو

كورورنا

مفاجأة.. دولة تتحدى كورونا وتجري انتخاباتها التشريعية

كورونا

"كورونا" ينتشر في سجون أمريكا.. والسلطات عاجزة

ارشيفية

4 وفيات وإصابات جديدة في السعودية بسبب كورونا

واقعة نادرة.. وفاة رضيعة بسبب كورونا فى المغرب

عرب وعالم

صورة
صورة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

غرامات مالية على مئات الأشخاص بسبب كورونا فى اليونان

#

80 وفاة جديدة بسبب كورونا فى هولندا

#

40 وفاة جديدة بسبب كورونا فى بريطانيا

#

وفاة قيادي كبير فى الحرس الثورى بسبب "كورونا"

في واقعة نادرة، توفيت رضيعة مغربية، اليوم الأحد، عقب إصابتها بفيروس كورونا، حسب مصدر طبي.

وقال مسؤول طبي، إن "الرضيعة تبلغ من العمر 17 شهرا، وانتقل لها الفيروس من أمها المصابة".

وأشار إلى أن والدة الرضيعة "لا تزال قيد الحجر الصحي بالمستشفى الجامعي بوجدة (شرق)".

وتابع: "قبل أن تتوفى الرضيعة، أجرينا لها اختبار فيروس كورونا، وظهرت نتيجة إصابتها بالفيروس عقب وفاتها".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، عبر بوابتها الرقمية الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، ارتفاع عدد المصابين في البلاد إلى 450 حالة، عقب تسجيل 48 حالة جديدة.

وفي 3 مارس الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» واقعة نادرة.. وفاة رضيعة بسبب كورونا فى المغرب
» شفاء إيراني عمره 101 عام من كورونا
» تصرفات جنونية لـ الفنانين في الحجر الصحي
» أفقد 4 كيلو في 3 أيام بهذه الطريقة
» "المحمدي" يتحدث عن رحلة الـ10 سنوات داخل إنجلترا
» انتخابات برلمانية بالرغم من "كورونا" بدولة أفريقية
» الأطباء: إحنا على خط النار
» نجم مانشستر سيتي للجماهير: "اجلسوا في بيوتكم"
» اقتراح بإقامة دوري أبطال آسيا في الإمارات
» رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا
» إصابة حارس برشلونة السابق بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:17 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية