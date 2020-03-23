وزير التعليم يكشف مصير مد تأجيل الدراسة

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الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الترجيح الأغلب في ظل هذه الظروف أن فترة بقاء الطلاب في المنزل ستستمر.
وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر: «أنا مقدر قلق الناس ولكن نحتاج للتعامل بهدوء مع الأزمة لتقليل الخسائر"، مشددًا على ضرورة الالتزام بقرارات الدولة.
وتابع شوقي: «تأجيل الدراسة بدأ يوم الأحد 15 مارس وبعده بـ 4 أيام وبالتحديد يوم 19 مارس كنا من أسرع الوزارات التي تعاملت بصدق وبصراحة مع أولياء الأمور لتوضيح الموقف ونشرنا فيديو نشرح فيه جميع القرارات».
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن القرارات لم تتخذ بسهولة لأنها تتعلق بمستقبل الطلاب، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الوزارة هي إيجاد حلول سليمة لم تؤثر على الطلاب، مطالبًا من اولياء الأمورأن يتركون له مساحة كافية لإتخاذ الإجراءات والحلول السليمة.
وناشد شوقي المواطنين بعدم ترويج الشائعات أو التسريبات عبر السوشيال ميديا، قائلًا« محدش ياخد أي تصريحات غير من فم الوزير فقط».

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