» ممثل عالمي يعلن إصابته بكورونا ويوجه رسالة مؤثرة

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ممثل عالمي

أعلن الممثل الإنجليزي العالمي إدريس إلبا، قبل قليل، أنه أجرى اختبارا ليحدد إصابته بالفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، وجاءت النتائج إيجابية.

ونشر إدريس إلبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو تحدث فيه عن إصابته، وكتب: "هذا الصباح أظهرت النتائج أني مصاب بكوفيد-19"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف إلبا خلال تغريدته على تويتر: "أشعر أنني بخير، ليس لدي أي أعراض حتى الآن، ولكن تم عزلي منذ أن اكتشفت تعرضي للفيروس".

ووجه إدريس نصيحة للجميع خلال تغريدته أيضا، إذ كتب: "ابق في المنزل وكن عمليًا"، واختتم قائلا سأبقيكم على اطلاع بما أفعله، لا داعي للذعر"، كما أشار إلى أن زوجته سابرينا، التي ظهرت معه في الفيديو، لم تجر الاختبار بعد.


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