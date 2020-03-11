» بعيدًا من كورونا.. وفاة 12 شخصًا في إيران بسبب مشروبات كحولية

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وكالات - الدويني فولي

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إيران

اصابة

مشروبات كحولية

فيروس كورونا

لقي 12 شخصًا حتفهم وتسمم 40 آخرون في محافظة مازندران بشمال إيران جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أنها تحميهم من فيروس كورونا.

وتوفي في اليومين الأخيرين في مدينتي كرج والأحواز وفي إقليم كردستان إيران 53 شخصًا وتسمم العشرات، فيما أصيب عدد منهم بالعمى، إثر استهلاكهم مشروبات كحولية مغشوشة.

ويتداول الكثيرون في إيران وخارجها معلومات تفيد بأن استهلاك المشروبات الكحولية يساهم في الوقاية من فيروس "كورونا" الذي تفشى في أكثر من 100 بلد.

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