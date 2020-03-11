» بعيدًا من كورونا.. وفاة 12 شخصًا في إيران بسبب مشروبات كحولية

11 مارس 2020 - 12:45 م

لقي 12 شخصًا حتفهم وتسمم 40 آخرون في محافظة مازندران بشمال إيران جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أنها تحميهم من فيروس كورونا.





وتوفي في اليومين الأخيرين في مدينتي كرج والأحواز وفي إقليم كردستان إيران 53 شخصًا وتسمم العشرات، فيما أصيب عدد منهم بالعمى، إثر استهلاكهم مشروبات كحولية مغشوشة.



