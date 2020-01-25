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الكونفدرالية.. قائمة بيراميدز لمواجهة رينجرز النيجيري

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رينجرز

بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، قائمة فريقه لمواجهة إينوجو رينجرز بطل نيجيريا غدًأ الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان.

خط الدفاع: رجب بكار، أحمد أيمن منصور، علي جبر، طارق طه، ولفريد كانون، عمر جابر، إبراهيم عادل، محمد حمدي، عبد الله بكري.

خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، عمر العيوني، أحمد توفيق ومحمود حمادة.

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي.


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