فلسطين تهدد "بإجراءات" إذا أُعلنت "صفقة القرن"

23 يناير 2020 - 11:00 م

هددت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، بإجراءات للحفاظ على الحقوق الشرعية، إذا ما تم الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية بصيغتها الحالية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات (لم يذكرها) نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية".

وأردف: "وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال"، فيما حذّر إسرائيل والإدارة الأميركية، "من تجاوز الخطوط الحمراء".

وفي وقت سابق الخميس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر نشر "صفقة القرن"، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/ آذار المقبل.

ونقلت القناتان "12" و"13" العبريتان، عن مصادر إسرائيلية وأمريكية (لم تسمهما)، أن البيت الأبيض سيصدر خلال 24 ساعة بيانًا بخصوص نشر تفاصيل "صفقة القرن".

وأوضح المصدران أن ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس، لزيارة واشنطن، الثلاثاء المقبل، للقائهما ووضعهما في إطار تفاصيل الصفقة، لنشرها قبل الانتخابات الإسرائيلية.

و"صفقة القرن"؛ خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرارا خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ "صفقة القرن"، لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة التفاوض.

وأوقفت الإدارة الأمريكية، بالعامين الماضيين، كل أشكال الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع البنى التحتية والمستشفيات في القدس الشرقية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".