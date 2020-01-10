خبير عكسري: هذا هو السبب الحقيقي لقتل "سليماني"

10 يناير 2020 - 01:00 ص

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، أن الجنرال قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، كان الرجل الثاني في طهران، وبغض النظر عن منصبه فإن الشعب الإيراني كان يرى "سليماني رامبو إيران".

وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "سليماني" كان يسيطر على أربع دول في المنطقة، حيث كان يسيطر على لبنان من خلال حزب الله، واليمن من خلال الحوثيين، والحشد الشعبي في العراق، وسوريا بدعم مباشر، لافتَا إلى أن "سليماني" كان مهندسًا في السياسة والأعمال الإرهابية في المنطقة، ولذلك كان مقتله ضربة مؤلمة لإيران.