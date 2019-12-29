  • الأحد 29 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وولفرهامبتون

أرشيفية

جنازة عسكرية لـ «مبارك»

اتحاد الكرة يكرم شوقي غريب

بالأسماء.. غريب يستقر على الثلاثي الكبار في «طوكيو 2020»

السعودية

ضبط مجرم بعد تحريات واسعة في السعودية

الاهلى والزمالك

شاهد.. خناقة شوارع في قمة الشباب بسبب رمضان صبحي

هالة سرحان

هالة سرحان تثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن الوليد بن طلال

فيديو.. أطرف 10مكالمات مع الشيخ مبروك عطية

مبروك عطية: عُري المرأة ليس مبررًا للتحرش بها

«بلطجة» فى قلب النيل

«بلطجة» فى قلب النيل

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب ترفض الاستمرار في منصبها مع أبيها

الكويت

بعد توترات أمس.. الكويت ترد على إيران

الكونفدرالية.. حسنية أغادير يتعادل مع سان بدرو الإيفواري

الرياضة

حسنية اغادير
حسنية اغادير
Advertisements

أمير سعد

المصريون

الكونفدرالية

الايفواري

حسنية اغادير

سان بدرو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة حسنية أغادير المغربي مع نظيره سان بدرو الإيفواري اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وعزز حسنية أغادير صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط مقابل نقطتين لفريق سان بدرو في المركز الثالث.

وأنهى حسنية أغادير الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله يوسف الفحلي في الدقيقة 37 ولكن سان بدرو خطف التعادل بهدف متأخر سجله إري رولاند في الدقيقة 81 .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد هدف وولفرهامبتون.. أبو تريكة «احنا زهقنا»
» بالفيديو.. مصرع مذيعة شهيرة في حادث مأساوي
» ماذا حدث لـ"مبارك"؟.. "علاء" وابنه يثيران الجدل حوله
» الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة المصري وبيراميدز
» ضبط مجرم بعد تحريات واسعة في السعودية
» شاهد.. خناقة شوارع في قمة الشباب بسبب رمضان صبحي
» بالصور.. العاهل السعودي يودع هؤلاء
» ديربي لندن.. تشيلسي يتخطى آرسنال بـ«البريميرليج»
» بعد توترات أمس.. الكويت ترد على إيران
» الكونفدرالية.. حسنية أغادير يتعادل مع سان بدرو الإيفواري
» إجراء فورى بعد التعدي على الذات الإلهية بالسعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك