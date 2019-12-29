» الكونفدرالية.. حسنية أغادير يتعادل مع سان بدرو الإيفواري

أمير سعد
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة حسنية أغادير المغربي مع نظيره سان بدرو الإيفواري اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
وعزز حسنية أغادير صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط مقابل نقطتين لفريق سان بدرو في المركز الثالث.
وأنهى حسنية أغادير الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله يوسف الفحلي في الدقيقة 37 ولكن سان بدرو خطف التعادل بهدف متأخر سجله إري رولاند في الدقيقة 81 .
فجر05:29 ص
فجر
05:29
شروق
06:58
ظهر
12:02
عصر
14:47
مغرب
17:06
عشاء
18:36