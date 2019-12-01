» آرسنال يتعادل إيجابيًا مع نوريتش سيتي

01 ديسمبر 2019 - 06:19 م

تعادل فريق أرسنال مع نوريتش سيتي، بهدفين لكل منهما، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ تيمو بوكي بهدف لنوريتش في الدقيقة 21 وأدرك بيير إيمريك أوباميانج التعادل للأرسنال في الدقيقة 29 من ركلة جزاء قبل أن يتقدمم تود كانتويل الهدف الثاني لنوريتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولم ينتظر أرسنال كثيرًا لإدراك التعادل حيث سجل أوباميانج الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد آرسنال إلى 19 نقطة في المركز الثامن، كما رفع نوريتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.