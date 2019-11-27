أول فيديو لاعترافات هشام عشماوي

27 نوفمبر 2019 - 06:31 م

قضت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، حضوريًا بإعدام الإرهابي هشام عشماوي شنقًا، لاتهامه في عدد من العلميات الإرهابية أبرزها حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، ومجزرة الفرافرة.

ونشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، فيديو عبر صفحته الرسمية، عن الجرائم التي ارتكبها "عشماوي"، وجانبًا من اعترافاته أثناء التحقيق معه من الجهات المختصة.

ويظهر "عشماوي" في الفيديو، وهو يعترف بتخطيطه لاغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ويقول :« الجامعة واخدين قرار إننا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة..وزير الداخلية يعتبر هو الرأس الأول فى عملية الاستطلاع.. أخدت في فترة الاستطلاع حوالي 10 أيام لخطة مبدئية لاغتياله».

فيما عدد الفيديو 14 جريمة إرهابية شارك فيها الإرهابي هشام عشماوي، سواء بالتنفيذ أو التخطيط والتحريض.

ومن هذه الجرائم استهداف وزير الداخلية الأسبق، كذلك اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لإستهداف السفن التجارية لقناة السويس في 2013، وضلوعه فى تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من مستشفى حكومي بالإسماعيلية.

بالإضافة إلى استهدف المبانى الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19/10/2013 ومن خلال سيارة مفخخة، كما اشترك مع آخرين فى استهداف عدد من المبانى الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013، واستهدافه مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة – السويس، وعدة جرائم أخرى.