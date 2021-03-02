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لمدة 10 سنوات ..شخص ينتحل صفة طبيب نساء وتوليد بالجيزة

النقابة العامة للأطباء
نقابة الأطباء
 
الثلاثاء، 02-03-2021 11:00 ص إيمان هاني






روي كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، تفاصيل حكاية دكتور مزيف انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات في أحد القرى بمحافظة الجيزة.

وقال "مصباح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "هي قصة مكررة أكثر من مرة، وهناك حملات دورية من النقابة من أجل متابعة رخص مزاولة المهنة للأطباء خاصة في القرى".

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلا : "هذا الطبيب نجح في إقناع الناس أنه طبيب، وسيتم إحالته إلى النيابة العامة، ومطلوب من كل الأطباء إظهار شهاداتهم العلمية للمرضى كما أن النقابة فتحت باب الاستعلام عن أي طبيب يتم الشك فيه للتأكد إذا ما كان طبيب أو لا".
 

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