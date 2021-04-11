الأحد 11 أبريل 2021
توقيت مصر 22:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«صفعة على الوجه وإهانة».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو صادم

زوج إسراء عماد يفجر مفاجأة صادمة: «قالتلي إنها راحت لصديقي شقته»

شاهد.. البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال «رامز عقله طار»

بالفيديو.. الإفتاء المصرية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

إصابات عديدة.. صور تكشف حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان

عبدالرحمن السديس يعلن جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين

وفاة الأمير بندر بن فيصل آل سعود

السعودية تعلن: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

8 سنوات حبس لـ أحمد بسام زكي في «قضية التحرش»

أول دولة تعلنها: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

ADS
 

تدهور الحالة الصحية لـ مرتضى منصور ونقله للعناية المركزة

Capture
مرتضى منصور
 
الأحد، 11-04-2021 01:05 م المصريون

أصيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بأزمة صحية حادة أدت غلى نقله إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد سقوطه مغشيًا عليه أمام باب منزله.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ مرتضى منصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا علي لسانه،يطمئن فيه على صحته بعد تحسن حالته، كاشفًا تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه أمام باب منزله، مضيفا أنه دخل إلى العناية المركزة بعد إصابته بمرضي السكر والضغط.
وقال مرتضى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالي لوقوفه بجانبي طوال مسيرة حياتي وخاصة منذ أكتوبر الماضي 2020، الشكر لله على ابتلائي بالمرض فأنا راضي بقضاء الله».
وأضاف: «يوم الأحد الماضي الموافق 4 أبريل 2021 أثناء توجهي لحضور الجلسة الخاصة بالدعوي المقامة مني ضد رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة لإلغاء قرار عزلي لمدة 4 سنوات، وأمام باب شقتي سقطت مغشياً عليّ ولم أشعر بشيء سوي أنني علمت بعد ذلك بأن قرار الدكتور طارق يوسف الذي أبلغته أسرتي فوراً بما حدث لي لابد أن أدخل العناية المركزة فوراً، وبعد اطلاعه على التحاليل تبين أن نسبة السكر في الدم قد وصلت إلى 550 والتراكمي 15 وضغطي أصبح 220/125 مع أنني لست مريضاً بالسكر أو بالضغط من قبل، والكارثة أن جسدي بالكامل لا يوجد به نقطة مياه بعد إصابتي بالجفاف».
وتابع: «كان لدى شعور بالحزن، الذي لم يستطع جسدي أن يتحمله، فكانت هزيمتي أمام المرض، فلم يهزمني في حياتي أي مؤامرات أو عقبات فلقد تعرضت لصدمات كثيرة ولكني وقفت على قدمي ولم أهتز لحظة، وأكملت مشواري في معركتي ضد الفساد والظلم منذ أن كنت قاضياً حتى استقلت من على منصة القضاء عام 1984».
 

إقرأ ايضا

WhatsApp-Image-2021-03-15-at-11.14.19-AM

محمد رمضان يُحرج عمرو أديب :« بس يا بابا»

البيت الابيض

قرار أمريكي تجاه " البنتاجون " وتحديد أولوياته ضد روسيا والصين

171398150_1128702440982468_1005417922723143116_n

تفاصيل لقاء «السيسي» و«قيس سعيد» بقصر الاتحادية وموقف تونس من سد النهضة

أخبار متعلقة

download

صدمة لـ مرتضى منصور .. القضاء يصدر قرارًا جديدًا