خالد عبد الغفار: مجانية التعليم دستور لا يمكن تغييره

السبت، 10-10-2020
11:11 م
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور خالد عبد الغفار
،وزيرالتعليم
العالي والبحث العلمي إن أكثر من 85% من الطلاب متواجد بالجامعات
الحكومية، مضيفا أنه يتم خلال إنشاء جامعات حكومية مجانية
جديدة لاستيعاب عدد الطلاب، وفي نفس التوقيت يتم التوسع في الجامعات
التكنولوجية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار
، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الدولة المصرية تواصل الاستثمارات في الجامعات
سواء الحكومية أو التكنولوجية أو الجامعات
الخاصة والدولية، أو الأهلية، وهي مؤسسات غير هادفة للربح.
ونوه وزير التعليم
العالي والبحث العلمي، بأنه لا يوجد توجه نحو خصخصة الجامعات
، لافتاً إلى أن الطالب بالجامعات
التكنولوجية يكلف الدولة ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه خلال الفترة الحالية، ولكن الطالب يدفع 8 آلاف جنيه وهذا دعم من الدولة.
وتابع أن الوزارة تتبنى نموذج لجميع أطياف المجتمع، مع التركيز بشكل كبير على الكتلة المجانية
بالجامعات
الحكومية وتطويرها بميزانيات ضخمة جدا، مؤكداً أن مجانية التعليم
لا يمكن تغيرها لأنها دستور.
ولفت إلى أنه خلال الـ 10 سنوات المقبلة سوف نصل إلى أكثر من 4 مليون طالب بالجامعات
، منوها بأن الاستثمارات الضخمة في مجال الجامعات
الحكومية المجانية
يجب أن يكون موجود ويستمر لاستيعاب الأعداد المتوقعة من دراسة الهرم السكاني.