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الرئيس الأمريكي يعود إلي البيت الأبيض ويرفع علامة النصر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 06-10-2020 10:37 ص المصريون
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلي البيت الأبيض مساء أمس بعد قضاء أربعة أيام في المستشفة من أجل علاج فيروس "كورونا" المصاب به، وعلى الرغم من أنه لم يشف منه بعد إلا أن الطبيب قد صرح بعودته إلي المنزل ومواصله العلاج هناك.
وفور وصوله إلي شرفه البيت الأبيض، وقف بها أمام عدسات المصورين الذين كانوا بإنتظاره ونزع الكمامة الطبية ورفع يده مشيراً بعلامة النصر، ومن المعروف إن دونالد ترامب يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد قام "ترامب"  بنشر رسالة مصوره على حسابه على "تويتر" ليطمئن الشعب الأمريكي عليه وأوضح أنه بخير الأن وأنه يشعر بأنه أفضل مما كان عليه منذ 20 عاماً مضى، ولفت إلي وجود المعدات الطبية والعلاجات اللازمة للقضاء على الفيروس، ودعا الشعب الأمريكي للخروج مبرراً ذلك بأنه فيروس من السهل هزيمته مع وجود كافة التجهيزات الطبية الحديثة والمطورة، وأنه متفائل كثيراً لكن بحذر.
وأكد أنه سيعود بعد شفاؤه للدعاية الإنتخابية ومزاولة مهامه الرئاسية على أكمل وجه.
 

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