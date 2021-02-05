الجمعة، 05-02-2021
11:34 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد
الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على تنمية الوعي الوطني برموز العطاء
الإنساني الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات
معدنية متداولة أو تذكارية، تخليدا لهذه الذكريات العظيمة .
و
وجه الوزير تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التي يعكف «جيش مصر الأبيض»
على أدائها بمنتهى الإخلاص، متصدرا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في
ملحمة بطولية تجسد تفاني الأطقم الطبية في ميادين العطاء؛ ليسطرها التاريخ بأحرف من
نور ، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أوضح
الوزير أن «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة» توثق هذا الدور البطولي المتعاظم لـ
«جيش مصر الأبيض» في ذاكرة الأمة، من خلال طرح ١٠ ملايين قطعة من فئة «الجنيه»، و٥
ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة
فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.
أكد
الوزير أن الدولة تُولى اهتمام متزايد بالعاملين بالقطاع الصحي، وقد تم إقرار حزمة
إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية
لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه
لأعضاء المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد
الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات
كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
أضاف
الوزير أنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»،
لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريا بدلا من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر
٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون
جنيه سنويا.
أشار
اللواء حسام خضر رئيس «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة»، إلى حرص وزارة المالية على
تنمية الوعي الوطني بالأحداث التاريخية المهمة والشخصيات الرائدة والمؤثرة في حياة
الشعب المصري، وقد تم مؤخرًا طرح نحو ٣ ملايين قطعة من العملات المعدنية المساعدة
«الفكة» فئة الجنيه تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام؛ تخليدًا لذكرى هذه المناسبة،
التي تجسد التضحيات الغالية لأبطال الشرطة فى الذود عن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه
وأراضيه.
وأوضح
الاهتمام أيضا بتنمية الوعي الوطني بالإنجازات غير المسبوقة، حيث تم إعداد تصميمات
لكل المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، واقتراح «سك» كل
منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء.
وقال
الوزير، إن هناك العديد من المشروعات التاريخية التي تستحق التوثيق، ومنها: «العاصمة
الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات
توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان،
وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومي
للاستزراع السمكي، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستى لتخزين
وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي»، وقد تم سك عدد من المشروعات
بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.