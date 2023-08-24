على الزيرو.. أسما شريف منير تصدم الجميع بحلاقة شعرها وتكشف السبب) فيديو)
أسما شريف منير
الخميس، 24-08-202301:33 م
تفاجأت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، بتعليق من إحدى المتابعات لها عبر تطبيق انستجرام، بعد قيامها بحلاقة شعرها بماكينة الحلاقة الكهربائية.
وكتبت المتابعة لـ أسما شريف منير، تعليقا على فيديو الحلاقة قائلة: «حرام عليكي بنتك حتتخض»، لتقوم أسما بالرد قائلة: «بنتي قالتلي انتي اكتر حد شجاع انا شفته، و قالتلي انها فخورة اني قوية». أسما شريف منيرتحلق شعرها
نشرت أسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة علي الزيرو ، مما اثارالجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.
وعلقت قائلة أسما شريف منير: شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغده و تأثرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل.
وتابعت أسما شريف منير: رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فرق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة.