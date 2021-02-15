تعرف علي قصة الرسالة السرية التي أرسلها روزفلت للملك عبد العزيز

الإثنين، 15-02-2021
02:34 م
متابعات- أمينة عبد العال
تدوالت بعض المواقع
الإخبارية السعودية
قصة الرسالة التي أرسلها الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت
إلي الملك عبد العزيز
.
و تعود بداية الأحداث
إلي الوزير الأمريكي المفوض بجدة الكولونيل ويليام إدي الذي سلم رسالة سرية إلي
يوسف يازين ، سكرتير الملك عبد العزيز
، حسبما نشرت " صدي " .
وجاء نص الرسالة
ليعلن عن رغبة
الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت
في لقاء الملك عبد العزيز
في البحيرة المرة بقناة
السويس بمصر.
و
أشار المؤرخ قاسم الرويس، إلي أن العلاقة بين الملك عبد العزيز
وروزفلت
ترجع لعام
1938، حيث حدث بينما العديد من المراسلات بشأن قضية فلسطين ، مؤكدا أن وروزفلت
كان
يريد عقد هذا اللقاء بشكل سري، لافتا إلى أن الكولونيل ويليام إدي، بعث بالفعل رسالة
سرية إلى للملك عبد العزيز بهذا الشأن من أجل ترتيب اللقاء.