الخميس 24 أغسطس 2023
توقيت مصر 16:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة غير متوقعة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

"علقة ساخنة".. شاهد ما حدث للمتطرف حارق المصحف في السويد

بعد أداء العمرة.. سارة سلامة تظهر بملابس جريئة وبطن مكشوف

شاهد ماذا قالت صديقة نيمار بعد تعاملها مع السعوديين

على الزيرو.. أسما شريف منير تصدم الجميع بحلاقة شعرها وتكشف السبب) فيديو)

اختفاء عقد إمام عاشور من النادي.. اللجنة تفجر مفاجأة

متزوج اثنتين.. رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

شاهد.. فاغنر تتوعد بالانتقام لمقتل زعيمها : استعدوا لنا

شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين قوات تركية وقوات الأمم المتحدة في قبرص

رد فعل صادم من فنانة شهيرة على خيانة زوجها (فيديو)

الاهتمام بيتطلب.. عروس تثير الجدل بمقطع فيديو غريب من فرحها

IMG-20230823-WA0009
العروسة
الأربعاء، 23-08-2023 10:35 ص


الاهتمام بيتطلب.. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قصير انتشر على انستجرام لعروسة تُوصي زوجها بكلمات جذبت انتباه رواد المواقع، كما أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية. 
 وتظهر العروسة في المقطع القصير وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض وتدير ظهرها للزوج وتقول له في حماس “هاتقول ايه؟ هاتشوفني وبعدين تقول وااو، وبعد كدا تعيط وبعدين تقولي أي حاجة حلوة”. 

الاهتمام بيتطلب

بينما يظهر خلفها العريس في بدلته السوداء ويحمل الورد في فرح لكن تظهر عليه علامات الاندهاش مما تطلبه العروسة

وانهالت التعليقات الساخرة والمازحة على المقطع الذي لم يتجاوز في مدته 20 ثانية، حيث قالت إحدى المتابعات: “ما الاهتمام بيتطلب اهو يا جماعة وزي الفل” .

وفي لقائهما الأول قبل الزفاف “فيرست لوك” يحاول العروسان دائمًا ابتكار أشياء جديدة وتوثيقها بالفيديو لتصبح ذكرى سعيدة لهما بعد الزواج. 

وتنتشر ظاهرة إثارة الجدل في الأفراح خاصة بين البلوجرز بهدف جذب الانتباه تارة وبهدف توثيق لحظات مميزة تارة أخرى. 
بحبك يا بابا

وكانت مؤخرًا قد انتشر مقطع فيديو لفتاة اشتهرت بجملة  “بحبك يابابا” بعد أن حاولت توجيه كلمة شكر لوالدها أثناء ساعات حفل زفافها داخل القاعة.

إقرأ ايضا

IMG-20230824-WA0005

على الزيرو.. أسما شريف منير تصدم الجميع بحلاقة شعرها وتكشف السبب) فيديو)

IMG-20230817-WA0016

مؤثر.. سيدة تحمل والدتها على كتفها للصلاة في المسجد النبوي

IMG-20230815-WA0003

شاهد.. تصالح بوراك ووالده بوساطة رجل أعمال يمني