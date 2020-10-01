"محدش مصدق"..غادة عادل تصدم الجميع بصورة مع ابنها

الخميس، 01-10-2020
09:37 م
محمد فضل
حالة
من الصدمة
انتابت متابعي الفنانة غادة عادل
، بعد نشر صورة لها تحتضن ابن
ها وتهنئه
بمناسبة عيد ميلاده.
ويظهر
محمد نجل غادة عادل
معها في صورة "سيلفي" شاركتها عبر خاصية "الستوريز"
في حسابها على موقع "إنستجرام"، وبدا شابا ملتحيا، الأمر الذي أثار دهشة
العديد من متابعيها.
واستغرب
المعلقون من كبر سن نجل غادة عادل
بالمقارنة مع احتفاظها بجمالها وشبابها، وقال أحدهم
ساخرا باندهاش عبر "تويتر": "غادة عادل
مين ؟؟؟ غادة عادل
بتاعتنا ؟؟؟".
وأضاف
آخر: "ما هو إحساسك عندما تعلم أن هذا ابن غادة عادل
".
وكتبت
غادة عادل
(43 عاما) رسالة لنجلها الأكبر مع صورتهما سويا هي: " "عيد ميلاد
سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك يا حبيبي ويسعد قلبك".
وكانت
غادة عادل
تزوجت من المنتج والمخرج، مجدي الهواري، في عام 1997، وأنجبت منه 5 أبناء،
هم محمد وعبد الله ومريم وحمزة وعز الدين.
يشار
إلى أن غادة عادل
ومجدي الهواري أعلنا عن طلاقهما رسميا في عام 2018، بعد زواج بينهما
دام 20 عاما.
وأكدت
في تصريحات لمجلة "زهرة الخليج" الإماراتية وقتها أنها وزوجها "اتفقنا
على أن يعيش كل منا حياته الجديدة بطريقته، وهذا أمر طبيعي بين أي اثنين يحترم كل منهما
الآخر، لأن ما كان بيننا أكبر من أي شيء. ولم نعط الفرصة إلى أحد بالتدخل".