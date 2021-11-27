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حمو بيكا يهاجم تامر عبد المنعم :" احنا ناس متربيين"

حمو بيكا
حمو بيكا
Native
Teads
السبت، 27-11-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
هاجم مطرب المهرجانات، حمو بيكا، الفنان تامر عبد المنعم بسبب تصريحات الأخير عنه في الصالون الثقافي بقصر السينما.
وقال بيكا علي صفحاته الرسمية علي مواقع التواصل:" طالع ماسك المايك، المكان اللي عامل عليه الندوة ده اسمه المنصة، متقولش مسرح أنت مش واقف تغني، الناس كلها بتتكلم باسم مصر، أنا مصري وحامل الهوية المصرية، أنا مصري وعندي ولاء أكتر منكم في البلد دي، مضيفا، كنت فين لما نزلت أنا وجمهوري يوم عيد أكتوبر وعملنا احتفالية في الميادين المختلفة، هو انتو ليه بتتنمروا علينا، ليه بتعاملونا كأننا حشرة ليه شايفنا زبالة لا إحنا ولاد ناس ومتربيين وعاملين ندوة كبيرة متستهزأش بيا".
جدير بالذكر أن الفنان حمو بيكا تم منعه من الغناء مع 18 مطرب مهرجان آخرين، من قبل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر .

 

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