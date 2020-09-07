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للأسبوع الرابع على التوالي

المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

مودة
مودة
 
الإثنين، 07-09-2020 11:36 ص متابعات- أمينة عبد العال


 يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"  للأسبوع الرابع على التوالي في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية بمراكز الشباب  بمحافظتي الفيوم والمنيا بالتوازي وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
 تستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا) ، مع حرص الجهات المنفذة على  اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.
قالت راندا فارس ، مدير مشروع " مودة" ، إن التدريبات انطلقت من محافظة الإسكندرية في ١٦ أغسطس الماضي  وتستمر حتى ١٥ سبتمبر الجاري .
وأضافت فارس ، أنه خلال الثلاث أسابيع الماضية تم تنفيذ ٢١ ورشة تدريبية للشباب المقبلين على الزواج بمراكز الشباب في محافظات ( الإسكندرية - الغربية - القاهرة - السويس - الإسماعيلية - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة ) بإجمالي عدد ١٠٨٩ شاب وفتاة . 

من جانبه قال ممدوح المصري ، منسق تدريبات مشروع " مودة" بالمحافظات ، إن  التدريبات ينفذها مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق وتم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع " مودة" ،للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال شهر فبراير الماضي .
  وأضاف المصري عن المحتوى التدريبي لمودة ، أنه مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين  وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة ، تتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

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