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العربية انقلبت 3 مرات ..منال سلامة تكشف عن تعرضها لحادث سير

منال سلامة
منال سلامة
الثلاثاء، 15-09-2020 01:06 م إيمان هاني


كشفت الفنانة منال سلامة، تفاصيل تعرضها لحادث السير الذي تعرضت له منذ أيام بصحبة ابنتها وصاحبة نجلتها فى طريق الساحل الشمالي، قائلة: "أنا أؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن الكريم ولكن حادث السير الذي وقع لنا قدر من عند الله والحمدلله على كل شىء".

وأضافت "سلامة"، خلال برنامج "أحلى الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها منذ أيام دعتها صاحبتها على القدوم إلى الساحل الشمالي عدة أيام لتغيير الجو رغم أنها لم تنو الذهاب إلى الساحل على الإطلاق، معقبة: "لكن طلبها أخجلني ووافقت على القدوم إلى الساحل أنا ونجلتي من باب المجاملة لصاحبتي".

وتابعت: "أنا مصابة بشد بسيط في الدسك وطالبت صاحبتي عدم الحضور لأن الطريق طويل والسواقة غير محببة وأنا متعبة ولكنها أرسلت سيارة بسائق لنا"، مشيرة إلى أنها خلال الطريق شعرت قبل وقوع الحادث بخمس دقائق أن تقوم بالسواقة بدلا من السائق ولكنها خشيت أن يتم إحراجه".

وأوضحت الفنانة منال سلامة أن عينيها غفلت لمدة 10 ثواني وفوجئت بانفجار إطار السيارة وانقلبت السيارة أكثر من ثلاث مرات، معقبة: "بعد خروجي أنا وابنتي أميرة وصاحبتها سلمى كانت ملابسنا ووجوهنا مملوءة بالدم ولم أعرف مصدر الدم من أين ولكن خوفي الشديد كان على ابنتي أميرة وصاحبتها سلمى لأنه كان الرعب والخوف الشديد ظاهر على وجوههم مع صرخات هيستيرية منهم.



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