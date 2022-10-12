5 نساء في حياة عمرو دياب منهن شقيقة إلهام شاهين (صور)

إيناس شاهين



شيرين رضا



زينة عاشور



هدى الناظر



دينا الشربيني



على الرغم من كثرة النجاحات التي حققها الهضبة عمرو دياب، إلا أنه أخذ عليه أيضًا كثرة النساء التي عرفها ورافقها الفنان الكبير.وفي عيد ميلاده الـ61 الذي حل أمس الثلاثاء 11 أكتوبر نسلّط الضوء على نساء ارتبطت أسماؤهن بعمرو دياب ووقعن في غرامه.إيناس شاهين شقيقة الفنانة إلهام شاهين، هي الحب الأول في حياة الهضبة وكانت قد تمت خطبتهما ولكن انكسرت الجرة بينهما قبل موعد الزفاف.نشأت قصة الحب بين عمرو دياب والفنانة شيرين رضا بعد ظهورها معه في أواخر الثمانينيات ثم ظهرت معه في فيديو كليب "متخافيش".وتزوج الثنائي بعد قصة حب أسطورية، ولكنها لم تستمر طويلاً لكثرة الخلافات بينهما والغيرة الشديدة من الطرفين، ووقع الطلاق عام 1992.وأثمرت هذه الزيجة ابنة واحدة "نور"، وحرص الثنائي على استمرار العلاقة بينهما كأصدقاء للحفاظ على مستقبل ابنتهما.حرصت مصممة الأزياء السعودية على حضور أغلب حفلات الهضبة في الدول العربية، بدأت علاقتها معه من نافذة الإعجاب وبمرور الأيام تحولت علاقتهما لصداقة والتي تطورت فيما بعد لعلاقة حب.وفي 1993، أعلن الهضبة خبر زواجه من زينة عاشور، وكانت هذه الزيجة هي الأطول في حياة عمرو دياب، وتسلمت زينة مسؤولية الإشراف على مسيرته الفنية، فكانت بمثابة سند وداعم قوي له، وساعدت عمرو دياب في اختيار ملابسه حتى يصبح فنانًا عصريًا، فكان يرى الكثيرون أن زينة كانت زوجة مثالية، وأثمر زواجهما 3 أبناء وهم "عبدالله، جنى، كنزي".وكان مصير هذه الزيجة نفس مصير سابقتها، وانفصل الثنائي دون الكشف عن أسباب الانفصال، والتزما الطرفان الصمت وفضلا عدم الرد على أسئلة الجمهور.طالت عمرو دياب العديد من الشائعات حول ارتباطه عاطفياً بمديرة أعماله ورفيقة دربه هدى الناظر خلال فترات سابقة، بعدما انتشرت صور تجمعهما سويًا، ولكن تجاهل الطرفين هذه الشائعة واكتفى كل منهما بالصمت وعدم الرد سواء بالإيجاب أو النفي.ارتبط اسم الفنانة الشابة دينا الشربيني خلال السنوات الماضية باسم الفنان عمرو دياب، وترددت أخبار كثيرة حول زواجهما سرا، ولكن لم يرد أي منهما على هذه الأخبار.وتكهن الجمهور بأنه على علاقة عاطفية بدينا الشربيني، خاصة بعد نشرهما صور تجمعهما في أكثر من حفلة سواء في مصر أو في الخارج.وانتهت هذه العلاقة في أواخر العام الماضي في ظروف غامضة، إذ تفاجئ الوسط الفني ورواد السوشيال ميديا بانفصال الثنائي، دون ذكر أي أسباب.