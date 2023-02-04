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3 نساء يقتحمون غرفة العناية المركزة على حلمي بكر ويحدثون أزمة (فيديو)

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3 نساء يقتحمون غرفة العناية المركزة على حلمي بكر ويحدثون أزمة (فيديو)

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حلمي بكر
Native
Teads
السبت، 04-02-2023 10:03 ص


نفت ليلي الشبح عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، ما تردد عن اقتحامها غرفة العناية المركزة والتصوير معه .
وتواجدت 3 نساء في غرفة العناية المركزة على غير رغبة الفنان الذي تعصب على إحداهن وهي الراقصة هندية، كما تواجدت طليقته و ليلى الشبح.

وقالت ليلى الشبح ، ان ما تردد ليس صحيحاً ، وانها على معرفة شخصية بالفنان والمؤسيقار منذ سنوات طويلة ، و تولت توكيل محامي له بعد أزمته مع طليقته .

وأضافت ليلي الشبح : انها كانت ترافق الفنان حلمي بكر فى أزمته الأخيرة ، ولكت شعرت ان طليقته لا تريد تواجدها ، وهو يرغب فى أن تتواجد ابنته بجانبه ، لذ فقد انسحبت .

وكشفت ليلي الشبح : ان حلمي بكر انفعل على الراقصة هندية ، ولكنه لم يطردها ، واكتفى برفض التصوير معها بسبب انها قامت بمهاجمته فى البرامج التليفزيونية .


 

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